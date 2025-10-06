Рекламодателям

На имущество «Нефтеперерабатывающего завода Барабинский» нашелся покупатель

  • 06/10/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
На имущество «Нефтеперерабатывающего завода Барабинский» нашелся покупатель
Ранее инвестор планировал построить на площадке предприятие для переработки 3 млн тонн нефти в год

Имущество ООО «НПЗ Барабинский» — земельный участок 1 858 162 +/- 11 928 кв.м, расположенный в селе Нагорное Куйбышевского района продали на торгах. Как сообщил конкурсный управляющий Виталий Зырянов, торги проходили в форме публичного предложения. Была подана всего одна заявка, в итоге победителем признан предприниматель из Красноярского края Андрей Буланов. Он предложил за лот 8,2 млн рублей.

Планирует ли новый собственник все-таки построить в Куйбышевском районе НПЗ, на момент публикации редакции выяснить не удалось. По информации источника редакции, у него есть возможность попытаться изменить назначение участка. Но эти действия будут возможны только после оформления сделки. Еще один собеседник редакции не исключил, что Андрей Буланов действовал как посредник в интересах третьего лица, так как реальный покупатель на данном этапе решил себя не афишировать.

Напомним, первые торги на понижение стартовали в январе 2024 года. Тогда цена лота составляла 365 млн рублей.

Последние торги были объявлены в июле 2025 со стартовой ценой 13,6 млн рублей.

Иск о банкротстве компании подала налоговая инспекция в марте 2022 года. Сумма исковых требований составляла более 6 млн рублей. Позже налоговая уточнила размер требований компании перед бюджетом — 13,3 млн рублей. Речь идет о долгах по земельному налогу. Решением Арбитражного суда Новосибирской области 4 августа того же года на ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев.

Проект строительства завода для переработки нефти был представлен на совете по инвестициям Новосибирской области в 2014 году. Предполагалось, что его мощность составит 3 млн тонн нефти в год, глубина переработки составит— не менее 92%. Предприятие планировало выпускать автомобильный бензин, который по характеристикам будет равным классу Евро-5, дизельное топливо, газ двух видов, керосин и масла. В ценах 2014 года объем инвестиций в проект составлял 39 миллиардов рублей. Для осуществления проекта инвестору был передан участок площадью в 185 гектаров, получены технические условия для проектирования, заключён контракт на проведение работ. Запустить предприятие планировалось в 2021 году.

По данным сервиса Контур Фокус, Андрей Буланов является одним из акционеров (13,4%) компании ООО «Аксиома» (Москва), которая осуществляет деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Создана в мае 2024 года. Как ИП, Буланов оказывает консультационные и информационные услуги. Информация о выручке и прибыли у компании и ИП не указывается.

Напомним, в конце сентября несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива. Перебои с поставками бензинов и ДТ зарегистрированы во многих российских регионах. Одной из причин эксперты называли атаки БПЛА на предприятия, которые производили топливо на юге страны.

Ранее редакция сообщала о том, что действующий нефтеперерабатывающий завод под Новосибирском продают за 110 миллионов рублей.  На данный момент собственник просит за актив 85 млн рублей.

Фото freepik, автор: wirestock

1 078

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торги НПЗ банкротство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На имущество «Нефтеперерабатывающего завода Барабинский» нашелся покупатель
6/10/25 19:00
Бизнес
Более 600 единиц техники вышли на дороги НСО для борьбы со снегопадом
6/10/25 18:15
Власть
Более 173 тысяч человек за месяц посетили станцию «Спортивная» в Новосибирске
6/10/25 18:00
Общество
С 2026 года транспортный налог в Новосибирской области хотят увеличить на 11%
6/10/25 17:30
Власть Общество Транспорт
Новосибирских туристов предупредили об увеличении сроков выдачи шенгенских виз
6/10/25 17:00
Общество Туризм
Новосибирцы стали больше платить за фастфуд в онлайне
6/10/25 16:30
Бизнес Общество
В Новосибирской области появится ипотечная микрокредитная компания
6/10/25 16:00
Недвижимость Общество Финансы
Вице-спикер новосибирского заксобрания от КПРФ думает о выдвижении в Госдуму
6/10/25 15:00
Власть Отставки и назначения Политика
Замдиректора авиационного колледжа осудили за взятки в Новосибирске
6/10/25 14:30
Образование Право&Порядок
«Тепло есть, но его нет»: новосибирцы замерзают в многоэтажном доме в Ленинском районе
6/10/25 14:00
Власть Общество
В Новосибирске сдали институт для ИТ-разработок
6/10/25 13:00
Бизнес
В шорт-лист российской отраслевой премии вошли 15 ресторанов Новосибирска
6/10/25 12:00
Бизнес Город
Необоснованный рост цен в Новосибирской области отслеживает прокуратура
6/10/25 11:30
Бизнес Власть
У новосибирцев растет интерес к инвестициям в здоровье
6/10/25 11:00
Медицина Рынки
Светлана Шарпф возглавила министерство экономразвития Новосибирской области
6/10/25 10:30
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске суммарная задолженность по зарплате достигла 24 миллионов рублей
6/10/25 10:00
Общество Финансы
Новосибирский театр «Глобус» отпраздновал своё обновление двумя премьерами
6/10/25 9:00
Культура
Семь инновационных компаний из Новосибирска получат более 100 миллионов рублей
5/10/25 19:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске завершился сезон пассажирской навигации по Оби
5/10/25 18:30
Бизнес Общество
В Новосибирске начался аукцион на право заключения договора КРТ на Ветлужской
5/10/25 18:00
Власть Общество
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять