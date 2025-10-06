На имущество «Нефтеперерабатывающего завода Барабинский» нашелся покупатель

Имущество ООО «НПЗ Барабинский» — земельный участок 1 858 162 +/- 11 928 кв.м, расположенный в селе Нагорное Куйбышевского района продали на торгах. Как сообщил конкурсный управляющий Виталий Зырянов, торги проходили в форме публичного предложения. Была подана всего одна заявка, в итоге победителем признан предприниматель из Красноярского края Андрей Буланов. Он предложил за лот 8,2 млн рублей.

Планирует ли новый собственник все-таки построить в Куйбышевском районе НПЗ, на момент публикации редакции выяснить не удалось. По информации источника редакции, у него есть возможность попытаться изменить назначение участка. Но эти действия будут возможны только после оформления сделки. Еще один собеседник редакции не исключил, что Андрей Буланов действовал как посредник в интересах третьего лица, так как реальный покупатель на данном этапе решил себя не афишировать.

Напомним, первые торги на понижение стартовали в январе 2024 года. Тогда цена лота составляла 365 млн рублей.

Последние торги были объявлены в июле 2025 со стартовой ценой 13,6 млн рублей.

Иск о банкротстве компании подала налоговая инспекция в марте 2022 года. Сумма исковых требований составляла более 6 млн рублей. Позже налоговая уточнила размер требований компании перед бюджетом — 13,3 млн рублей. Речь идет о долгах по земельному налогу. Решением Арбитражного суда Новосибирской области 4 августа того же года на ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев.

Проект строительства завода для переработки нефти был представлен на совете по инвестициям Новосибирской области в 2014 году. Предполагалось, что его мощность составит 3 млн тонн нефти в год, глубина переработки составит— не менее 92%. Предприятие планировало выпускать автомобильный бензин, который по характеристикам будет равным классу Евро-5, дизельное топливо, газ двух видов, керосин и масла. В ценах 2014 года объем инвестиций в проект составлял 39 миллиардов рублей. Для осуществления проекта инвестору был передан участок площадью в 185 гектаров, получены технические условия для проектирования, заключён контракт на проведение работ. Запустить предприятие планировалось в 2021 году.

По данным сервиса Контур Фокус, Андрей Буланов является одним из акционеров (13,4%) компании ООО «Аксиома» (Москва), которая осуществляет деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Создана в мае 2024 года. Как ИП, Буланов оказывает консультационные и информационные услуги. Информация о выручке и прибыли у компании и ИП не указывается.

Напомним, в конце сентября несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива. Перебои с поставками бензинов и ДТ зарегистрированы во многих российских регионах. Одной из причин эксперты называли атаки БПЛА на предприятия, которые производили топливо на юге страны.

Ранее редакция сообщала о том, что действующий нефтеперерабатывающий завод под Новосибирском продают за 110 миллионов рублей. На данный момент собственник просит за актив 85 млн рублей.