Более 920 млн рублей вернула бизнесменам прокуратура Новосибирской области

В 2025 году прокуроры выявили свыше 3,6 тысячи нарушений закона, в том числе по обращениям бизнесменов. Ведомство приняло более 2,2 тысячи мер реагирования, в результате которых более 840 должностных лиц понесли ответственность. Более 640 правовых актов были приведены в соответствие с законом.
Благодаря прокурорскому вмешательству хозяйствующие субъекты вернули более 920 миллионов рублей по выполненным контрактам и договорам. Также были отменены результаты 11 незаконных проверок.
— Должностные лица Сибирского управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Новосибирской области привлечены судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ за проведение внеплановой выездной проверки субъекта предпринимательства в отсутствие согласования с органами прокуратуры и за несоблюдение сроков проведения проверки в отношении хозяйствующего субъекта, соответственно, — говорится в сообщении прокуратуры области.
В 2025 году из более чем 2 тысяч предложений контролеров о внеплановых проверках, свыше 1 тысячи (52%) были отклонены.
Ранее редакция сообщала о том, что большая часть задолженности перед предпринимателями возникает при выполнении контрактов по ЖКХ.
