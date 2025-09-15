В августе продажи апартаментов в Новосибирске выросли почти в три раза

В августе 2025 года в Новосибирской агломерации было продано 134 лота в комплексах апартаментов, что почти в три раза больше по сравнению с июлем (49). Доля апартаментов в общем числе проданных новостроек достигла 8,9%. Месяцем ранее этот показатель был минимальным с начала этого года и составлял 3,7%.

— За 10 лет в Новосибирске введено в эксплуатацию около 3 000 лотов в комплексах апартаментов. Официальный номерной фонд в действующих отелях Новосибирской агломерации составляет около 5 000 номеров, с учетом всех серых лотов — около 8 000, — констатирует независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Еще 8 800 лотов, по его подсчетам, находятся в комплексах апартаментов на разной стадии строительства, в том числе и проекты, где разрешение получено, но продажи не открыты. Лидерами по суммарной стоимости реализованных апартаментов стали проекты «АЭРОН», Land Lord, GAGARIN CITY.

Николаев отмечает, что более четверти номерного фонда апартаментов сдается посуточно и лишь отдельные проекты перешли на долговременную аренду. Тренда, когда этот тип недвижимости перепрофилируется в коммерческие здания, свойственного для Московского региона, в столице Сибири эксперт пока не отмечает.

— В любом случае рынок апартаментов ждет жесткая конкуренция. И главную роль в борьбе за покупателя будут играть локация, комплексность застройки, скорость и качество строительства, — резюмирует он.

По данным аналитиков IDEM-консалтинг, гостиничный рынок Новосибирска активно развивается именно за счет апартаментов. По их прогнозам, к 2029 году общий объем номерного фонда в городе вырастет практически в два раза и составит порядка 15 700 номеров. Причем основной прирост дадут апарт-отели и многофункциональные гостиничные комплексы, доля которых к 2030 году может составить более 50%.

— Высокая активность девелоперов в сегменте апарт-отелей обусловлена тем, что возводить классические гостиницы в текущих экономических условиях сложно, а апартаменты, благодаря продаже номеров, позволяют оперативно вернуть инвестиции, ускоряя оборот средств. Для рынка это также хорошее решение, апарт-отели решают вопрос дефицита, сдерживают цены, могут предлагать и среднесрочные программы проживания, — констатирует генеральный директор IDEM-консалтинг Екатерина Гресс.

Ранее редакция сообщала, что федеральные компании для переезда в Новосибирск будут заказывать офисы. Эксперты не исключают, что региональные девелоперы начнут переформатировать свои объекты под новых арендаторов.