Стало известно, когда в Новосибирской области решится вопрос с поставками газа

На комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания депутаты подняли вопрос о ситуации с поставками газа в регион.

— В области не хватает газа. С 2022 года мы слышим о том, что «Газпром» должен сделать какую-то перемычку на Севере, тогда потребности региона будут закрыты. Как решается этот вопрос? — поинтересовался депутат Дмитрий Козловский.

Руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов подтвердил, что Новосибирская область сегодня дефицитна с точки зрения газоснабжения. По его словам, свободные лимиты существуют только для программы догазификации населения.

— Что касается перемычки, то сейчас идет ее проектирование. По графику оно должно завершиться в первом квартале 2027 года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2028 и 2029 годы. Это программа и инвестиции «Газпрома». Сейчас мы подписываем с ними план-график, который выстроен под поставленные задачи, — добавил чиновник.

Он напомнил, что вопрос с дефицитом газа актуален не только для Новосибирской области, но и для соседних регионов.

Стоит отметить, что в ПЛП «Южный» под Новосибирском уже не первый месяц откладывается запуск завода по переработке рапса компании ООО «Маслов». Сроки его ввода постоянно сдвигаются. На одном из предыдущих комитетов депутаты поднимали вопрос о том, что предприятие не может подключиться к газоснабжению.

Компания ООО «Мичуринский кластер» летом получила земельный участок на границе Новосибирска, рядом с микрорайоном ОбьГЭС, для создания промышленного парка в формате light industrial. При презентации проекта на инвестсовете компания просила содействия по подведению к участку газовой трубы.

При этом в Новосибирской области в рамках реализации программы догазификации создана техническая возможность подключения для 60 тысяч домовладений. Пообъектные планы-графики догазификации включают в себя 78 495 домовладений в 152 населенных пунктах, из них 8 054 домовладений — на территории СНТ, сообщала пресс-служба правительства региона. С сентября 2021-го по ноябрь 2025-го выполнены подключения в более чем 19 тысячах домовладений.

Ранее редакция сообщала о том, что более 600 участков новосибирских садоводов планируют газифицировать в 2025 году.