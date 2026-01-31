Большегрузам запретят въезд в центр Новосибирска с 2 февраля

В Новосибирске ограничат движение большегрузов на некоторых дорогах местного значения. Постановление мэр города Максим Кудрявцев подписал еще в прошлом году. Он пояснял, что это временная, но необходимая мера.

— Она направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение нагрузки на городские магистрали, — объяснил мэр.

Мэр заявил, что изменения снизят риск аварий и сделают движение более комфортным для всех.

С 2 февраля в некоторых локациях города ограничат проезд для грузовиков свыше 12 тонн и малоскоростных транспортных средств.

На сайте городской администрации опубликован список участков дорог, где будут введены ограничения.

Ограничения коснутся обширных территорий вокруг ключевых магистралей. В их числе участки Ипподромской, Писарева, Ленина, Красного проспекта, улицы Дуси Ковальчук и других улиц, которые образуют несколько крупных замкнутых зон. Кроме того, с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 будет введено временное ограничение для большегрузов на Бердском, Советском и Гусинобродском шоссе, а также на подъездах к Бугринскому мосту.

Постановление предусматривает множество исключений. Ограничения не касаются пассажирских автобусов, перевозки продуктов, топлива, лекарств, почты, коммунальных отходов. Также исключение сделано для техники экстренных служб, вооруженных сил и транспорта, используемого в дорожных и строительных работах.

