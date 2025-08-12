Брендированный сувенир для Новосибирска разработали в Екатеринбурге

В новосибирских магазинах появились конфеты под оригинальным винтажным брендом Новосибирска — в жестяных шкатулках с барельефом. Вот только выпускают их в Екатеринбурге.

— Гости принесли жестяную коробочку конфет с символами города — барельеф. Правда, конфеты произведены в Екатеринбурге. На коробке изображен трамвай №13. Номер не читается, но под красными штрихами видно белые цифры 13. Вопрос в том, что идеи носятся в воздухе и перехватывают их не наши, — пояснил Infopro54 предприниматель, житель Новосибирска Андрей Степаненко.

По его словам, в столице Сибири серьезная проблема с созданием знаковых региональных продуктов, которые хочется подарить или взять с собой после визита в город в качестве сувенира.

Корреспондент Infopro54 нашел компанию в Екатеринбурге, занимающуюся производством таких шкатулок с конфетами. Как пояснила редакции коммерческий директор ООО «Город» Надежда Боярская, компания специализируется на производстве и продаже сувениров, новогодних и корпоративных подарков. В линии конфетных наборов городов вначале предсказуемо появился Екатеринбург, потом Москва и Санкт-Петербург, Новосибирск, а сейчас — Казань.

— Перед разработкой брендированной продукции мы работаем с нашими региональными партнерами, советуемся с ними по поводу специфики города. Для Новосибирска мы пока выпустили три варианта наборов конфет, — рассказала собеседница редакции.

Для Екатеринбурга в дизайне конфетных шкатулок были использованы репродукции картин известного местного художника Алексей Ефремова. Для других городов — Никаса Сафронова и Александра Ремезова.

— В Новосибирске мы нашли картины местных авторов. Кроме того, в других городах России мы на шкатулках также размещаем посвященные им стихотворения. Готовя макет по Новосибирску, мы торопились и такое стихотворение, к сожалению, не нашли, потому разместили краткую справку о городе, — рассказывает собеседница редакции.

Надежда Боярская также отметила, что начинка в коробках с брендом Новосибирска собирается в Екатеринбурге из продукции крупных фабрик Центрального и Уральского федеральных округов. Конфет новосибирских производителей в ассортименте нет.

— Мы вели переговоры с местными производителями. Думали включить в ассортимент конфеты с медом, кедровым орехом. Но это повышает итоговую цену товара в пять раз. Маловероятно, что он будет востребован, — констатирует коммерческий директор.

Собеседница редакции призналась, что изначально такие шкатулки предназначались для подарков учителям, медикам, и только после запуска на рынок оказалось, что они интересны как сувениры. Причем в конкретном городе. Так, шкатулки с видами Москвы в Санкт-Петербурге не продаются — и наоборот. То же самое с видами Новосибирска.

— В перспективе мы не исключаем, что ассортимент шкатулок с изображениями Новосибирска может вырасти, — резюмировала Надежда Боярская.

Судя по сайту компании, с видами Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в ассортименте сейчас по шесть видов шкатулок, Москвы — пять, Казани — два.

Кстати, в обсуждении информации о конфетах в соцсети участники группы предлагают предпринимателям, работающим на сувенирном рынке Новосибирска, обратить внимание на снеговика — символ ХК «Сибирь», а также такие официальные символы города, как Бугринский мост, часовня и т.д. В качестве сувенира из столицы Сибири востребованы настоящие сибирские пельмени. Сейчас чаще всего туристы покупают в Новосибирске сувениры с медведем. Хорошо продаются подарки, выполненные в русском стиле с сибирскими мотивами.

Ранее редакция сообщала о том, что открытки и магниты с видами города стали самым ходовым мерчем Новосибирска.