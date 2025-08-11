У новосибирцев падает интерес к праворульным автомобилям

Доля праворульных машин в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале снижается. Аналитики выяснили, что за десять лет рынок подержанных авто до 15 лет в крупных регионах этих округов изменился. Самая серьезная коррекция произошла в Сибири. Эксперты отмечают, что санкции ограничили ввоз, в том числе бюджетных машин с правым рулем. Повышение утильсбора увеличило цены на новые автомобили из Азии и сделало их менее доступными. В результате объявлений о продаже праворульных авто на вторичном рынке стало меньше.

К примеру, в Новосибирской области за десять лет спрос на подержанные праворульные автомобили снизился в полтора раза, по данным сервиса «Дром». В июле 2015 года каждая третья машина с пробегом предлагалась с правым рулем, а в июле 2025 года такие предложения встречаются лишь в каждом пятом случае. В Омской области ситуация аналогичная: праворульные автомобили теперь можно найти в одном из восьми объявлений, хотя еще десять лет назад они встречались в каждом пятом.

При этом на Дальнем Востоке доля праворульных автомобилей составляет более 80%, и за десять лет она уменьшилась незначительно. В Приморье и Хабаровском крае доля таких машин также осталась около 80%.

Самыми популярными праворульными автомобилями в 2025 году эксперты сервиса «Дром» назвали Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz и Nissan Note.

Ранее редакция сообщала о том, что средний возраст машин такси в Новосибирской области первысил 10 лет. Ситуация со старением автомобилей может усугубиться.