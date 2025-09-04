Рекламодателям

У бывшего чиновника из Новосибирска арестованы квартиры в трёх странах

  • 04/09/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Бывший чиновник из Новосибирска потерял квартиры в трёх странах
Суд также наложил обеспечительные меры на группу принадлежащих ему компаний

В Новосибирске Заельцовский районный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 48 объектов недвижимости, которые принадлежали бывшему чиновнику региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрею Фролову, его близким и другим фигурантам дела. Среди арестованного имущества — 10 квартир в Турции, Грузии и Таиланде. Также была арестована принадлежавшая Фролову группа компаний «Алтайагроснаб». Ответчик создал её, передав управление «номинальному» лицу. В прошлом году доход этой компании превысил 4,5 миллиарда рублей.

Предварительное заседание об изъятии имущества, полученного коррупционным путем, назначено на 25 сентября.

Напомним, инициатором иска, по информации «Коммерсанта», выступил генпрокурор Игорь Краснов. Генпрокуратура обнаружила активы у бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. В рамках расследования ему были предъявлены обвинения в препятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

Как установило следствие, экс-чиновник природоохранного ведомства являлся владельцем 50 объектов недвижимости, расположенных в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. Кроме того, в его семье было 49 дорогостоящих, в том числе грузовых, автомобилей, общей стоимостью более 300 млн рублей. При этом за время службы (с 2002 года) законный доход его семьи не превысил 31 млн рублей. Недвижимое и движимое имущество было зарегистрировано на родственников и доверенных лиц Фролова. В частности, его супруга оказалась собственницей 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиры площадью 161 кв. м в Турции за 195 тыс. евро, двух апартаментов в Грузии за 125 тысяч долларов.

Кроме того, Фролов являлся бенефициарным владельцем 4 юридических лиц и выгодоприобретателем 3 предпринимателей, от деятельности которых незаконно получил более 147 млн рублей. Чиновника также поймали на фальсификации документов из-за которых предприятие, выполняющее гособоронзаказ, не смогло получить лицензию на обращение с отходами.

Ведомство сообщало, что Фролов оказался в поле зрения ведомства при проверке бывшего высокопоставленного сотрудника федеральной противопожарной службы Виктора Великодного. Фролов был его заместителем с мая 2013 года по июнь 2019 года. Кроме того, Великодному предъявили иск на сумму более 409 миллионов рублей. Его имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, конфисковали в пользу государства.

Ранее редакция сообщала о том, что представители прокуратуры Новосибирской области завили о резком росте дел коррупционной направленности в 2024 году.  В поле зрения правоохранителей попали чиновники мэрии, сотрудники МВД, ГАИ, УБЭП, службы участковых уполномоченных.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд имущество


