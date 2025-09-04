Жители Куйбышева и Барабинска смогут оценить новый уровень сотовой связи

В Новосибирской области цифровая экосистема МТС оптимизировала покрытие мобильной связи. В Куйбышеве и Барабинске эксперты провели перераспределение частот, увеличив ресурсы для технологии LTE.
Жители и гости Барабинска и Куйбышева ощутят повышение качества сигнала в различных частях этих городов благодаря рефармингу.
Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил:
— Мы занимаемся перенастройкой частот, чтобы повысить уровень цифрового удобства для жителей области. В текущих условиях мощности 3G уже недостаточно. Мы рассчитываем полностью закончить процесс перехода всех диапазонов, работающих в этом стандарте в Новосибирской области, на современный LTE к концу 2025 года.
