Жители Куйбышева и Барабинска смогут оценить новый уровень сотовой связи

В Новосибирской области цифровая экосистема МТС оптимизировала покрытие мобильной связи. В Куйбышеве и Барабинске эксперты провели перераспределение частот, увеличив ресурсы для технологии LTE.

Жители и гости Барабинска и Куйбышева ощутят повышение качества сигнала в различных частях этих городов благодаря рефармингу.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил: