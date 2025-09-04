Малые tech-компании Новосибирска заработали 27 млрд рублей

В Новосибирской области зарегистрировано более 150 малых технологических компаний. За 2024 году их совокупные доходы выросли в три раза, по сравнению с 2023 (8 млрд), и составили 27 млрд рублей. Об этом сообщил Минэкономразития региона. Такие компании, благодаря своей мобильности, быстро создают конкурентоспособную продукцию, пояснили в ведомстве.

В отраслевом разрезе преобладающее количество МТК занимается производственными видами деятельности, научными исследованиями и разработками в области естественных наук, а также химическим производством, производством электрического оборудования.

12 новосибирских малых tech-компаний в 2024 году получили льготное финансирование на развитие. Объем закупок у МТК Новосибирской области со стороны крупнейших госзаказчиков в прошлом году достиг 940 млн рублей.

Напомним, Новосибирская область вошла в десятку ведущих регионов России по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила Корпорация МСП. Причем количество компаний, которые производят дроны, за минувших год в регионе резко увеличилось. Для сравнения, на 1 июля 2024 года в Новосибирске работало 11 производителей БПЛА, на 1 июля 2025 года — 17 (+54%). На данный момент в регионе производится 3% от всех дронов, которые выпускаются в стране.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские инноваторы за полгода произвели товары на 36 млрд рублей.