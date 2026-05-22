Около 1500 россиян вернули украденные со счетов деньги через финансового омбудсмена

Граждане, которые стали жертвами мошенников, часто не знают, что у банков есть предусмотренные законом обязанности по защите денежных средств своих клиентов. Речь идет о таких ситуациях, как фишинг, скимминг, использование вредоносного программного обеспечения, а также мошенничестве с помощью социальной инженерии с суммой ущерба до 500 тысяч рублей, рассказал на брифинге в Новосибирске финансовый уполномоченный РФ Виктор Климов.

— Если гражданин осуществляет нетипичную для него операцию, то банк обязан ее приостановить. Если операция проведена, значит по какой-то причине антифрод-система банка не сработала и у гражданина есть шанс попробовать защитить свои права, — пояснил Климов.

По его словам, в 2025 году к финансовому уполномоченному обратились всего около 3000 человек, хотя масштаб бедствия намного больше.

— Наша практика показывает, что в половине случаев, результат может быть и пострадавший может вернуть свои деньги. Сейчас мы работаем, чтобы создать механизм информирования граждан о такой возможности. Не обязательно обращаться в суд, можно решить вопрос более оперативно, — подчеркнул Климов.

Напомним, по данным ЦБ, общее количество мошеннических операций, о которых заявили клиенты в свои банки по итогам первого квартала 2026 года, составило практически 495 тысяч событий. Общий объём похищенных денежных средств — 7,4 млрд рублей.

Кроме того, в ЦБ зафиксировали сохранение тренда на снижение средней суммы одной мошеннической операции: с 18,6 тысяч рублей в 2025 году до 14,9 тысяч рублей в первом квартале 2026 года. Более 80% от всего количества хищений составляют операции до 20 000 ₽.

В первом квартале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали более двух тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Это на тысячу меньше по сравнению с прошлым годом. Однако доля дистанционных хищений увеличилась с 70% до 85%. Об этом сообщили представители МВД, прокуратуры и Банка России на пресс-конференции.

За первый квартал убытки, понесенные жителями региона от действий кибермошенников, составили почти 500 миллионов рублей. За весь предыдущий год общий ущерб достиг 2,5 миллиарда рублей, что на 300 миллионов меньше, чем в 2024 году.

