Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Компания МТС значительно увеличила покрытие скоростного домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря запуску нового телекоммуникационного оборудования, примерно три тысячи домохозяйств в Заельцовском районе теперь могут пользоваться сетью с улучшенными характеристиками.

Среди подключенных объектов – многоквартирные дома, входящие в состав жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны» и «Расцветай на Красном».

Мы стабильно вкладываем средства в модернизацию сети, чтобы люди могли пользоваться всеми новейшими цифровыми услугами, отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Стоит напомнить, что в начале текущего года улучшенный доступ к интернету стал доступен для жителей отдельных территорий Ленинского, Кировского и Октябрьского районов города.