Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Телекоммуникации

Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Дата:

Среди подключенных объектов – многоквартирные дома, входящие в состав жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны» и «Расцветай на Красном»

Компания МТС значительно увеличила покрытие скоростного домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря запуску нового телекоммуникационного оборудования, примерно три тысячи домохозяйств в Заельцовском районе теперь могут пользоваться сетью с улучшенными характеристиками.

Среди подключенных объектов – многоквартирные дома, входящие в состав жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны» и «Расцветай на Красном».

Мы стабильно вкладываем средства в модернизацию сети, чтобы люди могли пользоваться всеми новейшими цифровыми услугами, отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Стоит напомнить, что в начале текущего года улучшенный доступ к интернету стал доступен для жителей отдельных территорий Ленинского, Кировского и Октябрьского районов города.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МТС». Автор фото: Андрей Зонин

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

909
0
0
Предыдущая статья
Рекордный рост новостроек без продаж зафиксировали в Новосибирске
Следующая статья
Жительницу Новосибирска раскритиковали за агрессивное вождение

Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

К началу 2027 года мобильная сеть компании МТС будет оснащена дополнительными 2600 базовыми станциями отечественного производства, созданными ООО «ИРТЕЯ». Эти устройства будут развернуты по всей России, доведя общее число отечественных станций в 76 регионах до 3800 единиц, из которых 35 будут расположены в Новосибирской области. Поставленное оборудование российского производителя отличается расширенными возможностями и совместимо со всеми действующими в стране частотными стандартами LTE и GSM.

Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

Читать полностью

Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

Читать полностью

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Инженеры компании МТС установили телеком-оборудование с бесшовным покрытием LTE внутри и снаружи станции «Спортивная». Как сообщил оператор, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих «Спортивную» с соседними станциями, а также в технических помещениях.

— Работы по улучшению качества связи на станции «Спортивная» помогли «прокачать» сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта, — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Читать полностью

Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Читать полностью

Ленинский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Компания МТС провела модернизацию своих объектов в Ленинском районе Новосибирска, что привело к повышению качества мобильной связи для жителей и гостей города. По итогам установки нового и усовершенствования существующего телекоммуникационного оборудования достигнуто улучшение покрытия и увеличение пропускной способности сети.

Работы по развертыванию и обновлению инфраструктуры велись в различных частях Ленинского района. Заметные позитивные изменения в уровне мобильного сигнала ощутят пользователи в частном секторе по улицам 1-я и 2-я Портовая, на пересечении улиц Котовского и Ватутина, в районах Большой, Связистов, Титова, а также на Степной (вдоль Станиславского) и на площади Маркса.

Читать полностью

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

МТС совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили совокупность технологий для формирования современной цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях региона. В рамках этого проекта было обеспечено необходимое оснащение ИТ-инфраструктуры, налажены внутренние сетевые контуры, установлены точки доступа Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Результатом стало предоставление учащимся и преподавателям безопасного подключения к интернету и доступа к государственным информационным системам, включая электронные журналы, а системы видеонаблюдения способствуют повышению общей безопасности и поддержанию порядка в учебных заведениях.

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области. Новые решения были внедрены в образовательные учреждения Куйбышевского, Ордынского, Барабинского, Северного, Купинского, Тогучинского, Маслянинского, Сузунского, Доволенского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского и Черепановского районов, а также в городе Обь и наукограде Кольцово.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество Экономика

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Бизнес Инновации Общество

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Бизнес Промышленность

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Бизнес Власть Туризм

Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Бизнес Власть Недвижимость

Научат экономить: на строительной отрасли Новосибирска протестируют бережливое производство

Телекоммуникации

Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Бизнес Недвижимость

Рекордный рост новостроек без продаж зафиксировали в Новосибирске

Общество Финансы

ЦБ с начала года выявил в Новосибирской области восемь финансовых нелегалов

Общество Право&Порядок Финансы

Около 1500 россиян вернули украденные со счетов деньги через финансового омбудсмена

Общество

Новосибирцам назвали даты авиационного шоу в Мочище

Бизнес

Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Бизнес Власть Общество Туризм

Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

Культура Общество

В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Власть

В Новосибирской области обсуждают сохранение исторической памяти

Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности