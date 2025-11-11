Цена на мясо «фермерской» курицы в Новосибирске доходит до 650 рублей за килограмм

В Новосибирской области увеличивается производство мяса птицы. За три квартала хозяйства региона произвели 61,2 тысяч тонн мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, это на 9,7% (на 5,4 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По выпуску этой продукции регион находится на втором месте в округе после Алтая. На его долю приходится 20% от общего производства, передает Новосибирскстат.

50,5% продукции составляет замороженное мясо (включая мясо для детского питания), доля пищевых субпродуктов — 11,9%.

Для сравнения, за весь 2024 год в регионе было произведено 73 тысячи тонн мяса и субпродуктов из птицы, что на 5,9% (или на 4,1 тысячи тонн) больше, чем в 2023-м. Это составляло 20,7% от общего объёма производства в округе.

По данным Новосибирскстата, на 5 ноября охлажденные куры в Новосибирске стоили 218,7 рублей за кг, на 9 января — 228,5 рублей, а на 5 ноября 2024 года — 218, 68 рублей. То есть за год мясо птицы в ритейле не подорожало. Хотя в июле средняя цена килограмма курятины в регионе достигала 232,38 рубля.

На онлайн-платформах цыплятa кoрнишoны продаются по цене от 189 рублей за кг, брoйлeры — от 169 рублей за кг, филе грудки можно найти по цене 330 рублей за кг.

«Фермерская» курица продается по цене от 380 до 650 рублей за кг. Минувшим летом фермеры просили за килограмм «домашнего» бройлера 430 рублей.

— Интерес к продукции фермеров у новосибирцев растет. Наша продукция считается более экологически чистой, чем продукция больших фабрик. Да, она дороже, но люди считают ее более полезной для здоровья. Мы работаем по заказам, которые собираем через онлайн-площадку, формируем продуктовые корзины и доставляем их на дом. Количество клиентов растет и цены не отпугивают, — рассказал Infopro54 фермер Илья, торгующий через классифайд и группу в мессенджере.

По его словам, цены на фермерскую мясную продукцию традиционно еще подрастут к новому году. Особенно речь идет о гусе, утке и индейке.

Эксперты прогнозировали, что во второй половине 2025 года цены на куриное мясо вырастут из-за удорожания кормов и повышения коммунальных тарифов.

По данным Минсельхоза, на территории Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются семь сельхозпредприятий. Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах.

Основные производители мяса птицы — АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ООО Птицефабрика «Улыбино». Птицефабрики по производству яйца — АО п/ф Чикская», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ЗАО п/ф «Посевнинская», ЗАО п/ф «Каргатская». По данным ведомства, Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции: излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.

На сентябрь 2025 года поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, по данным Новосибирскстата, в регионе составляло 9253,8 голов: на уровне сентября 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области говядину стали относить к элитным продуктам. Из-за высокой цены и ограниченного предложения это мясо могут позволить себе люди с доходами выше среднего уровня.