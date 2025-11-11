Рекламодателям

Торги по строительству «СмартСити-Новосибирск» прошли впустую

  • 11/11/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Торги по строительству «СмартСити-Новосибирск» прошли впустую
На презентации проекта в середине октября было много застройщиков

Стали известны результаты первых аукционов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории «Территория инновационной и научнообразовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». На торги было выставлено пять лотов:

  • 28795 кв метров по стартовой цене 85,2 млн рублей с НДС
  • 28 277 кв. м — 83,8 млн рублей
  • 19 149 кв. м — 59,2 млн рублей
  • 20 000 кв. м — 61,8 млн рублей
  • 19 136 кв. м — 59,4 млн рублей.

Регион рассчитывал за них получить 350 млн рублей.

Однако ни по одному лоту не поступило ни одной заявки. Торги должны были пройти 12 ноября, но уже признаны не состоявшимися.

14 октября в Новосибирске прошла презентация проекта для застройщиков. По информации редакции, интерес был очень высокий. В презентации приняли участие более 100 представителей строительных компаний, а также банков. Среди девелоперов было много иногородних.

Напомним, общая площадь подлежащей комплексному развитию территории «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград» составляет 180 га, из которых на 47 га предусмотрено жилищное строительство, на 37 га располагается зона городских лесов, 17 га запланировано под благоустройство и озеленение, 15 га — для размещения объектов научно-производственной сферы. Реализация проекта рассчитана до 2035 года. На площадке КРТ за это время планируется возвести 630 тыс. кв. м. жилья, более 70 тыс. кв. м научно-производственных помещений, а также деловой и социальной инфраструктуры: 2 школы, 3 детских сада, поликлинику,  многофункциональный спортивный комплекс и т.д. Для молодежи предусмотрен арт-квартал площадью 3 350 кв. м, расположенный в общественно-деловой зоне. По данным Минстроя, совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 150 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске повторно провалились торги по трём участкам КРТ в Клюквенном. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

239

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : торги СмартСити-Новосибирск КРТ Интеград


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Торги по строительству «СмартСити-Новосибирск» прошли впустую
11/11/25 10:00
Власть Недвижимость
Компании смогут эффективнее сотрудничать с самозанятыми благодаря сервису ПСБ
11/11/25 9:15
Финансы
На платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили
11/11/25 9:00
Бизнес Власть Город
В мэрии Новосибирска объяснили причину сноса деревьев в Бугринском лесу
10/11/25 19:03
Власть Общество
Новосибирский педагог дала школьникам советы по подготовке к итоговому сочинению
10/11/25 18:30
Образование Общество
Трудовым мигрантам из Индии предоставят гарантии для работы в России
10/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Более 83% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит в банках
10/11/25 17:00
Банки Бизнес Общество
В Новосибирске средняя цена красной икры достигла 13 тысяч рублей за килограмм
10/11/25 16:10
Общество
Участника СВО похитили ради полутора миллионов рублей в Новосибирске
10/11/25 15:30
Право&Порядок
Названы даты повышения пенсий в Новосибирской области
10/11/25 15:00
Общество
Специалисты семи сфер в Новосибирске хотят зарабатывать больше, чем им предлагают
10/11/25 14:00
Бизнес Общество
«Ритейл наступает на пятки общепиту»: магазинам в Новосибирске хотят запретить готовить салаты и горячие блюда
10/11/25 13:30
Бизнес Власть Общество
Центр управления M2M «билайн бизнес» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market
10/11/25 13:21
Бизнес
В Новосибирске уволился глава Октябрьского района
10/11/25 13:00
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске резко выросло количество сделок с новостройками
10/11/25 12:00
Недвижимость Общество
В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
10/11/25 11:30
Общество
Налоговый режим «упрощенки» в России постепенно сворачивают (видео)
10/11/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Праздничный поезд Деда Мороза не приедет в Новосибирск
10/11/25 10:30
Общество
Платно в вузах Новосибирска обучаются более 52 тысяч студентов
10/11/25 10:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу
10/11/25 9:00
Образование Общество
Популярное
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять