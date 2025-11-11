Торги по строительству «СмартСити-Новосибирск» прошли впустую

Стали известны результаты первых аукционов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории «Территория инновационной и научнообразовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». На торги было выставлено пять лотов:

28795 кв метров по стартовой цене 85,2 млн рублей с НДС

28 277 кв. м — 83,8 млн рублей

19 149 кв. м — 59,2 млн рублей

20 000 кв. м — 61,8 млн рублей

19 136 кв. м — 59,4 млн рублей.

Регион рассчитывал за них получить 350 млн рублей.

Однако ни по одному лоту не поступило ни одной заявки. Торги должны были пройти 12 ноября, но уже признаны не состоявшимися.

14 октября в Новосибирске прошла презентация проекта для застройщиков. По информации редакции, интерес был очень высокий. В презентации приняли участие более 100 представителей строительных компаний, а также банков. Среди девелоперов было много иногородних.

Напомним, общая площадь подлежащей комплексному развитию территории «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград» составляет 180 га, из которых на 47 га предусмотрено жилищное строительство, на 37 га располагается зона городских лесов, 17 га запланировано под благоустройство и озеленение, 15 га — для размещения объектов научно-производственной сферы. Реализация проекта рассчитана до 2035 года. На площадке КРТ за это время планируется возвести 630 тыс. кв. м. жилья, более 70 тыс. кв. м научно-производственных помещений, а также деловой и социальной инфраструктуры: 2 школы, 3 детских сада, поликлинику, многофункциональный спортивный комплекс и т.д. Для молодежи предусмотрен арт-квартал площадью 3 350 кв. м, расположенный в общественно-деловой зоне. По данным Минстроя, совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 150 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске повторно провалились торги по трём участкам КРТ в Клюквенном.