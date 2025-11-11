Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском

Компания «Россети Новосибирск» обеспечит электроэнергией новый маслозавод, проложив свыше 1,3 км кабельных трасс и установив современные системы учета потребления энергии. Предприятие будет получать из электросети мощность до 4 МВт. Общий объем вложений компании в создание необходимой инфраструктуры составит около 14,8 млн рублей.

Искитимский район, где возводится предприятие, демонстрирует активный рост промышленного производства. На его территории функционирует индустриальный парк «Южный», объединяющий производителей строительных материалов, тары, кондитерских изделий, а также логистический центр. Электроснабжение района осуществляется подстанцией «Заречная» (110 кВ), которая была модернизирована в прошлом году, что позволило увеличить мощность объекта в 2,5 раза – до 126 МВА и создало условия для подключения дополнительных потребителей.

Этот проект является наглядным примером плодотворного взаимодействия энергетической компании и предприятий агропромышленного комплекса, что способствует экономическому развитию Новосибирской области и укреплению экспортных возможностей региона.