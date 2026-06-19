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Бизнес Промышленность

В Сербию — баня, в Танзанию — одежда: новосибирские экспортеры осваивают нестандартные рынки

Автор: Юлия Данилова

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Новосибирские экспортеры осваивают нестандартные рынки

Новосибирские предприятия с господдержкой экспортировали продукцию в 61 страну. Об этом сообщила пресс-служба центра «Мой бизнес». Как отмечается, речь идет не только о традиционных для региональных компаний рынках, но и новых направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами.

  • В Пуэрто-Рико новосибирцы отправили партию анализаторов молока для сельского хозяйства.
  • В Мьянму компания «АВЭК» отгрузила нормализаторы напряжения и оборудование для энергосбережения.
  • В Танзанию новосибирское предприятие поставило женскую одежду.
  • В Иорданию — реагенты и химические реактивы для лабораторных исследований.
  • В Мексику — газоанализатор для быстрого тестирования на заболевания, а также ДНК-тесты.
  • В Сербию отправилась кедровая баня.
  • В страны Восточной Европы осуществляется экспорт медицинских препаратов и БАДов.

Топ-5 направлений экспорта в регионе возглавил Казахстан, который является самым доступным направлением для новосибирского бизнеса из числа субъектов МСП — получателей господдержки. Далее следуют Китай, Беларусь, Киргизия и Узбекистан.

— Узбекистан — растущий рынок для российского бизнеса: из региона туда экспортируют медицинское оборудование, электротехнику, химическую продукцию и продовольствие, — отмечает руководитель Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Новосибирской области Алина Мусиенко.

По итогам 2025 года 72 клиента экспортного подразделения центра заключили контракты на сумму более 16 млн $ США.

Напомним, Новосибирская область стала главным экспортёром веганских продуктов среди всех регионов Сибири. За первые четыре месяца 2026 года местные предприниматели отправили за границу 40% всего растительного продовольствия, которое вывез Сибирский федеральный округ. Это почти 2,1 тысячи тонн, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 2025 года в рейтинге АСИ регион занял второе место в России по поддержке экспорта, уступив только Москве. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы : Узбекистан Россия Новосибирск Китай Казахстан

Теги : экспорт

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Налоговая доначислила новосибирской ресторанной сети более миллиарда рублей

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