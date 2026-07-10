Медресе в Новосибирске хотят увеличить до 7 этажей

В Новосибирске религиозная организация «Соборная Мечеть» добивается увеличения этажности медресе, которое строит на улице Мира. Вместо разрешённых 4 этажей здание может вырасти до 7. Соответствующее оповещение о начале общественных обсуждений опубликовала мэрия города.

Заявление мотивировано неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта капитального строительства. Участок площадью 13 152 кв. м с кадастровым номером 54:35:052055:74 находится в зоне специализированной общественной застройки (ОД-4). Строительство медресе ведётся с 2017 года, разрешение на строительство продлено до декабря 2026 года. Согласно проекту, здание будет иметь переменную этажность, общая площадь превысит 6,3 тысячи кв. метров.

Общественные обсуждения по проекту пройдут до 30 июля 2026 года. Документация и информационные материалы будут размещены с 17 по 22 июля на официальном сайте города. В этот же период принимаются предложения и замечания — их можно направить в письменной форме, через электронную почту или информационную систему.

Напомним, в 2025 году мэрия не разрешила расширение мечети на улице Фрунзе. Проект спорного объекта предполагал возведение двухэтажного здания площадью 1 818 квадратных метров. В этом здании должны были разместиться помещения для омовения усопших, трапезный зал и молельная комната. Однако, согласно санитарным нормам, хранение тел усопших разрешено только на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Также были сообщения о протестах против строительства медресе в других частях города.

Ранее редакция сообщала, что молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске.