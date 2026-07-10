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Бизнес Власть Общество

Медресе в Новосибирске хотят увеличить до 7 этажей

Автор: Оксана Мочалова

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С такой инициативой в мэрию вышла «Соборная Мечеть»

В Новосибирске религиозная организация «Соборная Мечеть» добивается увеличения этажности медресе, которое строит на улице Мира. Вместо разрешённых 4 этажей здание может вырасти до 7. Соответствующее оповещение о начале общественных обсуждений опубликовала мэрия города.

Заявление мотивировано неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта капитального строительства. Участок площадью 13 152 кв. м с кадастровым номером 54:35:052055:74 находится в зоне специализированной общественной застройки (ОД-4). Строительство медресе ведётся с 2017 года, разрешение на строительство продлено до декабря 2026 года. Согласно проекту, здание будет иметь переменную этажность, общая площадь превысит 6,3 тысячи кв. метров.

Общественные обсуждения по проекту пройдут до 30 июля 2026 года. Документация и информационные материалы будут размещены с 17 по 22 июля на официальном сайте города. В этот же период принимаются предложения и замечания — их можно направить в письменной форме, через электронную почту или информационную систему.

Напомним, в 2025 году мэрия не разрешила расширение мечети на улице Фрунзе. Проект спорного объекта предполагал возведение двухэтажного здания площадью 1 818 квадратных метров. В этом здании должны были разместиться помещения для омовения усопших, трапезный зал и молельная комната. Однако, согласно санитарным нормам, хранение тел усопших разрешено только на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Также были сообщения о протестах против строительства медресе в других частях города.

Ранее редакция сообщала, что молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : строительство общественное обсуждение недвижимость медресе

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Цены на бензин в Новосибирске перестали помещаться на табло АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

На заправках независимых сетей в Новосибирске продолжается рост цен на топливо. Автовладельцы называют происходящее неуправляемой бензиновой инфляцией. Одним из подтверждений этого стал технический фактор: новые цены, ставшие трёхзначными, не помещаются на старых электронных табло.

Большие табло, установленные на въезде заправок, рассчитаны на отображение двухзначных чисел с копейками — формат 88.88. Чтобы отобразить трёхзначное число, собственникам АЗС приходится идти на ухищрения. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, виден один из таких приёмов. Светящиеся точки, которые разделяют рубли и копейки, прикрыты небольшими кусочками пластика или металла. Благодаря таким нижним «шторкам» на отдалении число 15.0 (в последнем окошке прочерк) выглядит как 150, 14.0 — как 140. Если подойти ближе и сместить угол зрения, то точки и «шторки» можно увидеть.

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Новые китайские бренды пополнят список локализованных авто для такси

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг России объявил, что скоро в список автомобилей для такси добавят модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo.

— В ближайшее время список будет расширен за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo. После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, — говорится в сообщении.

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Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов

В основе сервиса — обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов Сбера. Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети.

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Новосибирцы потратили на алкоголь и сигареты больше всех в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область оказалась самым «пьющим» регионом в Сибири с точки зрения финансов. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенному на основе данных Росстата, по итогам 2025 года средняя семья из трёх человек в регионе тратила на алкоголь и табачные изделия почти 3 тыс. рублей в месяц. Это самый высокий показатель среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Для сравнения, в соседней Кемеровской области на «вред» уходило всего 1,6 тыс. рублей, а в Алтайском крае — 1,3 тыс. рублей. Ближе всего к новосибирцам по этому показателю подобрались жители Красноярского края (2,8 тыс. руб.) и Томской области (2,3 тыс. руб.).

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Канализационный коллектор за три миллиарда построят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска утвердили проект планировки и проект межевания территории для размещения дублирующего канализационного коллектора вдоль Бердского шоссе. Ориентировочная протяженность коллектора диаметром 2000 мм — 3 км. Трасса для линейного объекта будет прокладываться подземно.

В мае на пресс-конференции заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Яковлев сообщал, что аукцион по поиску подрядчика для строительства объекта пройдет в июле–августе. Строительные работы оценивались в 3 млрд руб. Из них 2,5 млрд составит бюджетный кредит, 500 млн — средства МУП «Горводоканал». Завершить строительство коллектора планируется в 2028 году. Его мощность составит 100 тысяч кубометров в сутки. Коллектор будет обеспечивать утилизацию стоков Первомайского района, Барышевского сельсовета, рабочего поселка Кольцово, Бердска и прилегающих территорий.

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Сибирские губернаторы предложили создать в регионах сеть малых НПЗ

Автор: Юлия Данилова

На совещании президента России Владимира Путина с кабмином, где обсуждалась работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях, вице-премьер РФ Александр Новак констатировал, что наиболее острая ситуация с топливом в регионах Сибири сложилась в Забайкальском крае и Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС.

Глава Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на фоне угроз для крупных предприятий. По его словам, это позволило бы увеличить предложение на внутреннем рынке.

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