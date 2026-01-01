Поиск здесь...
Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В этом перечне совсем немного названий. У следующего поколения такого списка вообще может не быть

Начались длинные новогодние каникулы. Их практическим обязательным атрибутом является просмотр определенного набора фильмов. Телеканалы в первые дни января показывают стандартный, и многими россиянами любимый набор, включающий «Иронию судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию» и еще целый ряд советских фильмов. Это новогоднее кино собирает у экранов людей, родившихся в СССР. А вот люди молодые — те, кого называют зумеры, — к советской новогодней киноклассике равнодушны.

Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся в период примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Infopro54 провел небольшой опрос среди зумеров на тему новогодних фильмов и выяснил два принципиальных момента. Во-первых, никто из них телевизор не смотрит — им кино показывает интернет, онлайн-кинотеатры. Во-вторых, у каждого из них свой список новогодних фильмов и сериалов. Так, среди опрошенных молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет совпадений оказалось немного, и стройный «зумерский» новогодний список составить сложно. В числе названных фильмов чаще всего встречается серия фильмов о Гарри Поттере, иногда упоминаются фильмы «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», сериал «Игра престолов», «Ёлки». Многие зумеры также говорили, что на новогодних каникулах обязательно пересматривают любимое аниме (японские мультфильмы), при этом в названиях совпадений практически не было.

— Да, действительно, фильмы про Гарри Поттера — единственное, что объединяет молодые поколения в плане кино. В прошлое ушли когда-то любимая кинотрилогия «Властелин колец», и даже, как ни странно, «Звездные войны». Цементирующим воспоминанием почти трех десятилетий у повзрослевших детей остается только «Гарри Поттер». Советские фильмы для молодых людей не имеют такого значения, какое имели для их родителей и более старших поколений. Предыдущее столетие с нынешним столетием в части новогодних просмотров не сопоставимо: разные эпохи, колоссальная разница в плане техники и технологий, разница в ощущении жизни. Всё разное. И кино, точнее, отношение к кино очень хорошо это показывает. Молодое поколение может даже неплохо знать фильмы, которые ценны для их родителей, потому что в кругу семьи их смотрели. Но для себя они пересматривать их не будут. Есть же все эти исследования, которые показывают, что опыт предшествующих поколений не усваивается. Только горизонталь: важен, интересен, ценен опыт только тех, кто близок по возрасту, то есть друзья и приятели, — рассказал Infopro54 кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.

Эксперты отмечают еще один важный момент, который влияет на отношение к кино у молодых людей, подростков и детей. Это их привычка смотреть короткие «видосы». К полнометражным фильмам они все чаще относятся как к чему-то слишком большому и неудобному для восприятия. И потому та же «Ирония судьбы, или С легким паром!» может заинтересовать, например, подростков в качестве мемов или каких-то маленьких фрагментов.

Что касается нового кино и его шансов со временем стать любимой новогодней классикой, то здесь кинокритики пока не видят перспектив.

— Это невозможно. Сейчас кино собирается, делается по зрительским интересам. То есть это не кино, это конструкторы. И они дольше одного-двух сезонов не живут. В них то, что могло объединять. Это аттракционы, а не фильмы. Мы пришли к этой концепции снова, как 130 лет назад, когда кино только появилось, — говорит Алексей Кожемякин.

В январе 2026 года в прокат выходит несколько российских фильмов, рассчитанных на детскую аудиторию. В каникулы они, скорее всего, соберут полные залы. А вот будут ли их потом многократно пересматривать, пока никто не возьмется судить.

Фото Infopro54

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов
В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

Автор: Мария Гарифуллина

Синоптики обещают новосибирцам первую декаду января со снегопадами и относительно мягкой для сибирской зимы погодой. Прогноз для Новосибирска на первые дни нового 2026 года, по данным метеорологов, будет отличаться от температуры новогодней ночи, когда столбики уличных термометров на опускались ниже нулевой отметки.

В первые 10 дней января в Новосибирске ожидаются умеренные морозы. Согласно прогнозу, размещенному на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Преобладающая температура в первой декаде января прогнозируется в интервале от -5 до -10 градусов днем и от -11 до -16 градусов ночью. При этом в самом начале десятидневки — в ночь на 1 января — температура воздуха, по разным оценкам, может составить около -10 градусов или быть значительно теплее, приближаясь к нулевой отметке. Днем 1 января ожидается от -1 до -3 градусов.

Читать полностью

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирск занял пятое место в рейтинге самых красиво украшенных к Новому году российских городов-миллионников. Результаты были получены по итогам всероссийского опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие девять тысяч человек.

В ходе исследования жители Новосибирска оценили праздничное убранство общественных пространств города в среднем на 3.65 балла из 5 возможных. По этому показателю Новосибирск уступил Москве (4.35 балла), Краснодару (4.06 балла), Казани (3.89 балла) и Санкт-Петербургу (3.88 балла). После Новосибирска идут Красноярск и Челябинск.

Читать полностью

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Автор: Юлия Данилова

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании.

— Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году — с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ — Новосибирск и Владивосток — Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов, — сообщил авиаперевозчик.

Читать полностью

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Автор: Юлия Данилова

С наступлением Нового года Новосибирск традиционно погружается в атмосферу массовых гуляний и домашних праздников. Однако даже в праздничные дни продолжают действовать региональные и федеральные нормы, обязательные для всех. В мэрии напомнили о ключевых правилах, которые важно учитывать во время каникул.

Несмотря на широкий выбор искусственных деревьев, многие новосибирцы по-прежнему предпочитают живые ёлки. При этом самостоятельная вырубка деревьев в лесу без разрешения лесничества запрещена. Как подчёркивают власти, «ничьих» ёлок не существует — все лесные насаждения находятся под охраной государства.

Читать полностью

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Автор: Мария Гарифуллина

Предприниматели, торгующие на новосибирских ёлочных базарах пихтами, соснами и елями, рассказали, сколько товара у них останется после 31 декабря и что они будут с ним делать.

Участники рынка уже не помнят ситуаций, когда живые новогодние ёлки были в дефиците. На протяжении многих лет этот товар поставляется в город с запасом. Продавцы знают, что продать всё подчистую получится не у всех. Ежегодно часть товара остаётся не распродана. Но в этом году, по наблюдениям торговцев, таких остатков будет больше, чем в прошлом году.

Читать полностью
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

