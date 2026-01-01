Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Начались длинные новогодние каникулы. Их практическим обязательным атрибутом является просмотр определенного набора фильмов. Телеканалы в первые дни января показывают стандартный, и многими россиянами любимый набор, включающий «Иронию судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию» и еще целый ряд советских фильмов. Это новогоднее кино собирает у экранов людей, родившихся в СССР. А вот люди молодые — те, кого называют зумеры, — к советской новогодней киноклассике равнодушны.

Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся в период примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Infopro54 провел небольшой опрос среди зумеров на тему новогодних фильмов и выяснил два принципиальных момента. Во-первых, никто из них телевизор не смотрит — им кино показывает интернет, онлайн-кинотеатры. Во-вторых, у каждого из них свой список новогодних фильмов и сериалов. Так, среди опрошенных молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет совпадений оказалось немного, и стройный «зумерский» новогодний список составить сложно. В числе названных фильмов чаще всего встречается серия фильмов о Гарри Поттере, иногда упоминаются фильмы «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», сериал «Игра престолов», «Ёлки». Многие зумеры также говорили, что на новогодних каникулах обязательно пересматривают любимое аниме (японские мультфильмы), при этом в названиях совпадений практически не было.

— Да, действительно, фильмы про Гарри Поттера — единственное, что объединяет молодые поколения в плане кино. В прошлое ушли когда-то любимая кинотрилогия «Властелин колец», и даже, как ни странно, «Звездные войны». Цементирующим воспоминанием почти трех десятилетий у повзрослевших детей остается только «Гарри Поттер». Советские фильмы для молодых людей не имеют такого значения, какое имели для их родителей и более старших поколений. Предыдущее столетие с нынешним столетием в части новогодних просмотров не сопоставимо: разные эпохи, колоссальная разница в плане техники и технологий, разница в ощущении жизни. Всё разное. И кино, точнее, отношение к кино очень хорошо это показывает. Молодое поколение может даже неплохо знать фильмы, которые ценны для их родителей, потому что в кругу семьи их смотрели. Но для себя они пересматривать их не будут. Есть же все эти исследования, которые показывают, что опыт предшествующих поколений не усваивается. Только горизонталь: важен, интересен, ценен опыт только тех, кто близок по возрасту, то есть друзья и приятели, — рассказал Infopro54 кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.

Эксперты отмечают еще один важный момент, который влияет на отношение к кино у молодых людей, подростков и детей. Это их привычка смотреть короткие «видосы». К полнометражным фильмам они все чаще относятся как к чему-то слишком большому и неудобному для восприятия. И потому та же «Ирония судьбы, или С легким паром!» может заинтересовать, например, подростков в качестве мемов или каких-то маленьких фрагментов.

Что касается нового кино и его шансов со временем стать любимой новогодней классикой, то здесь кинокритики пока не видят перспектив.

— Это невозможно. Сейчас кино собирается, делается по зрительским интересам. То есть это не кино, это конструкторы. И они дольше одного-двух сезонов не живут. В них то, что могло объединять. Это аттракционы, а не фильмы. Мы пришли к этой концепции снова, как 130 лет назад, когда кино только появилось, — говорит Алексей Кожемякин.

В январе 2026 года в прокат выходит несколько российских фильмов, рассчитанных на детскую аудиторию. В каникулы они, скорее всего, соберут полные залы. А вот будут ли их потом многократно пересматривать, пока никто не возьмется судить.

