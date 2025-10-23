Рекламодателям

Чиновников мэрии задержали за махинации при закупке квартир для детей-сирот

  • 23/10/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Чиновников мэрии задержали за махинации при закупке квартир для детей-сирот
Они приобретали их через аукцион по договоренности с представителем застройщика

В Новосибирске раскрыта преступная схема при закупке квартир для детей-сирот. Как сообщили в УФСБ России по Новосибирской области, начальник отдела мэрии и сотрудник этого отдела, а также представитель строительной компании, подозреваются организации схемы незаконного обогащения при закупке жилья в рамках национального проекта «Семья».

По версии УФСБ, чиновник муниципалитете в 2025 году приобрел через третьих лиц три квартиры и через подконтрольный ему аукцион реализовал их мэрии по завышенной стоимости. Прибыль после проведенной операции составила более 5 млн рублей.

Кроме того, в июне 2025 года фигуранты направили на площадку заявки на поставку мэрии еще 15 жилых помещений по завышенной стоимости. Застройщик был признан победителем и муниципалитет приобрел у него заявленное количество квартир, переплатив за них более 18 млн рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Его соучастники задержаны.

Напомним, общий бюджет 2025 года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в регионе составляет порядка 5 млрд рублей, что позволит обеспечить квартирами более 1000 сирот. Для сравнения: в прошлом году в регионе на эти цели выделили 4,3 млрд рублей, годом ранее — 3,7 млрд рублей.

В Новосибирске в 2025 году жильём будут обеспечены 522 новосибирца из числа детей-сирот. Причем мэрия подчеркивала, что квартиры получат на 59 человек больше, чем планировалось. На эти цели Новосибирску выделено 2.5 млрд рублей.

Похоже правоохранительным органам придется пересматривать все проведенные аукционы. Не исключено, что количество получателей квартир, которые будут куплены на «сэкономленные» организаторами торгов средства, увеличится.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновница и риэлтор под Новосибирском похитили деньги, выделенные на детей-сирот. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

