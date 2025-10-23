Эксперт рассказал новосибирцам через сколько лет ржавеют китайские автомобили

Вопрос о коррозии автомобилей, особенно китайских, актуален для многих покупателей. Раньше эта проблема была характерна для отечественного автопрома, но теперь она затрагивает и машины из Поднебесной. С ростом числа китайских автомобилей в России увеличивается и беспокойство об их долговечности.

Руководитель станций кузовного ремонта FIT SERVICE Ярослав Кукарин рассказал, что проблема коррозии у китайских автомобилей действительно существует. Первые партии, ввозимые в Россию 15-20 лет назад, быстро ржавели, но с тех пор производители значительно улучшили свои модели. Однако китайские авто все еще уступают японским и немецким брендам по долговечности.

Основная причина коррозии — экономия на антикоррозийной обработке. Заводы обрабатывают только стыки металла, места крепления подрамника и сварные соединения, оставляя «скелет» авто без защиты. Российский климат с суровыми зимами и влажностью также способствует появлению ржавчины.

Сегодня китайские авто лучше защищены, чем 10-15 лет назад, но полной антикоррозийной обработки у них нет. Качественную защиту можно найти только у премиальных европейских брендов, таких как Bentley или Rolls-Royce.

Впрочем, проблема коррозии затрагивает не только китайские автомобили. Например, свежие Lexus, купленные в США, через несколько лет в России покрываются ржавчиной. Однако китайский автопром более уязвим из-за массового производства и дополнительных расходов на антикоррозийную защиту, которые перекладываются на покупателей.

Долгое время автодилеры в России предлагали антикор как дополнительную услугу, объясняя клиентам, что это важно. Стоимость обработки составляет 30-50 тысяч рублей, а гарантия — 3 года. Но многие автовладельцы не готовы регулярно проводить дополнительную обработку.

Уязвимые места у всех машин одинаковые: стыки металла, зоны крепления балок, внутренние полости дверей, пороги. В условиях суровой зимы проблемы с коррозией могут возникнуть уже через 3-4 года.

Вывод: для долгой и беспроблемной эксплуатации китайского автомобиля лучше сделать антикоррозийную обработку сразу после покупки. Это такое же вложение в сохранность автомобиля, как установка сигнализации или покупка зимней резины.

Стоит отметить, что, по данны Автостат, в регионе за 8 месяцев было продано порядка 9853 новых легковушек. Лидером продаж в регионе стал CHERY TIGGO 7 PRO MAX (647 автомобилей), второе место заняла LADA GRANTA (601), на третьем месте оказался китайский HAVAL JOLION (441). Четвертую строчку заняла LADA NIVA TRAVEL (390), а пятерку закрывает CHERY TIGGO 4 PRO (372)

