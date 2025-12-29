Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

В лицензиях на осуществление медицинской деятельности 65 организаций частных форм собственности Новосибирской области указан такой вид работ, как искусственное прерывание беременности. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минздраве региона.

— В 2025 году в министерство здравоохранения Новосибирской области заявлений на исключение из лицензии на осуществление медицинской деятельности видов работ по искусственному прерыванию беременности от организаций частных форм собственности не поступало, — говорится в комментарии Минздрава Новосибирской области, поступившем в редакцию.

Напомним, на итоговой годовой пресс-конференции в середине декабря губернатор Андрей Травников отмечал, что регион изучает вопрос о введении мер, связанных с запретом на склонение к абортам.

— Но точно не будет жестких запретов на проведение абортов, как некоторые регионы пытались это сделать, — подчеркивал Травников.

Он пояснял, что определенные меры возможны, если будет доказана их связь с повышением рождаемости.

Напомним, что Новосибирская область занимает седьмое место в антирейтинге. В 2024 году здесь было сделано 9 210 абортов, что, по данным Росстата, меньше, чем в предыдущие годы. В 2023 году число операций составило 10 146, а в 2022-м — 11 029. Для сравнения: в 2019 году их было 15 357.

Между тем, в 52 регионах России частные клиники полностью или частично прекратили аборты. В 15 субъектах страны эта услуга перешла под контроль государства.

— В 15 регионах России (17% всех регионов РФ) все коммерческие учреждения прекратили проведение абортов. Это Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Смоленская, Тверская области, Адыгея, Республика Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ, — рассказали в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

В 33 регионах более 30% частных клиник прекратили проводить аборты. В некоторых субъектах федерации осталась только одна коммерческая клиника с лицензией на эту процедуру. В четырех регионах процесс отказа уже начался, а в остальных 37 ведутся подготовительные работы между властями и бизнесом.

По данным Русской православной церкви, число частных клиник в России, прекративших аборты, к декабрю 2025 года выросло до 816. Это стало возможным благодаря решениям в Смоленской области и Республике Алтай, где все коммерческие медучреждения отозвали лицензии на эту процедуру.

В 2023 году патриарх Кирилл предложил запретить аборты в частных клиниках. Он заявил, что это устранит стремление к прибыли за счет жизней детей. По данным Росздравнадзора, все частные клиники нарушают правила проведения абортов: не соблюдают «неделю тишины», рекламируют аборты, проводят их в день обращения, в том числе после 12 недель (что незаконно), и не предоставляют женщинам психологическую помощь при выборе.

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав обновил список показаний для проведения аборта.