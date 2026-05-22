Жительницу Новосибирска раскритиковали за агрессивное вождение

В городе Обь разгорелась дискуссия вокруг опубликованного в социальных сетях видео дорожного конфликта. Автор записи обвинил женщину-водителя в агрессивном поведении на дороге и создании аварийной ситуации, однако пользователи сети разделились во мнениях относительно обстоятельств инцидента.

По словам автора публикации, автомобилистка во время движения сигналила в пробке, пересекла двойную сплошную линию разметки, препятствовала обгону и намеренно тормозила перед другими участниками движения.

После появления ролика часть пользователей поддержала автора видео, однако многие комментаторы указали, что нарушения могли допустить обе стороны конфликта. Некоторые жители региона отметили, что на участке дороги в районе Геодезии в Оби водители регулярно превышают скорость и создают опасные ситуации возле пешеходных переходов.

Одна из участниц обсуждения сообщила, что направила в Госавтоинспекцию собственную видеозапись с предполагаемым нарушением со стороны автора публикации. Другие пользователи заявили, что автомобиль «Волга», фигурирующий в конфликте, ранее уже замечали за агрессивным стилем вождения.

Часть комментаторов также раскритиковала практику публикации подобных дорожных конфликтов в интернете, призвав водителей более спокойно реагировать на спорные ситуации на дорогах.

Автоинструктор Сергей Воронов в комментарии Om1 Новосибирск отметил, что в действиях водителя «Волги» действительно могут содержаться признаки нарушения правил дорожного движения.

По словам эксперта, автомобиль перестроился из полосы встречного движения через сплошную линию разметки перед машиной с видеорегистратором. Даже если выезд на встречную полосу был совершен в разрешённом месте, водитель обязан завершить манёвр до начала сплошной линии.

Эксперт напомнил, что подобные действия могут квалифицироваться по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 7,5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.

