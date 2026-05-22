Жительницу Новосибирска раскритиковали за агрессивное вождение

Автор: Юлия Данилова

Комментаторы отмечают, что на участке дороги в районе Геодезии в Оби водители регулярно создают опасные ситуации

В городе Обь разгорелась дискуссия вокруг опубликованного в социальных сетях видео дорожного конфликта. Автор записи обвинил женщину-водителя в агрессивном поведении на дороге и создании аварийной ситуации, однако пользователи сети разделились во мнениях относительно обстоятельств инцидента.

По словам автора публикации, автомобилистка во время движения сигналила в пробке, пересекла двойную сплошную линию разметки, препятствовала обгону и намеренно тормозила перед другими участниками движения.

После появления ролика часть пользователей поддержала автора видео, однако многие комментаторы указали, что нарушения могли допустить обе стороны конфликта. Некоторые жители региона отметили, что на участке дороги в районе Геодезии в Оби водители регулярно превышают скорость и создают опасные ситуации возле пешеходных переходов.

Одна из участниц обсуждения сообщила, что направила в Госавтоинспекцию собственную видеозапись с предполагаемым нарушением со стороны автора публикации. Другие пользователи заявили, что автомобиль «Волга», фигурирующий в конфликте, ранее уже замечали за агрессивным стилем вождения.

Часть комментаторов также раскритиковала практику публикации подобных дорожных конфликтов в интернете, призвав водителей более спокойно реагировать на спорные ситуации на дорогах.

Автоинструктор Сергей Воронов в комментарии Om1 Новосибирск отметил, что в действиях водителя «Волги» действительно могут содержаться признаки нарушения правил дорожного движения.

По словам эксперта, автомобиль перестроился из полосы встречного движения через сплошную линию разметки перед машиной с видеорегистратором. Даже если выезд на встречную полосу был совершен в разрешённом месте, водитель обязан завершить манёвр до начала сплошной линии.

Эксперт напомнил, что подобные действия могут квалифицироваться по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 7,5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями. 

Фото: предоставлено Om1 Новосибирск Анной К.

Камеру контроля за самокатчиками протестируют на перекрестке в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция планируют протестировать применение искусственного интеллекта для контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— В 2026 году у нас заявлен один пилотный перекресток, где будет обеспечен такой контроль. Пока не буду говорить о каком перекрестке идет речь, чтобы никого не смущать. Нам нужно протестировать эту систему, понять, как она работает, — пояснил Иосиф Кодалаев.

Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Автор: Юлия Данилова

Около 3% дорожных аварий по ОСАГО в России фиксируется во время автопутешествий. Новосибирская область оказалась на втором месте в стране, после Москвы и Московской области (22%), по количеству таких аварий — 15%. Об этом сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петурберг (6%). В топ-10 из сибирских регионов также входит Омск (4%).

Страховщики выделили самые безопасные среди популярных туристических направлений:

В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

Автор: Артем Рязанов

В апреле в Новосибирской области произошло пять дорожных инцидентов с участием детей младше 16 лет. В трех случаях пострадали дети, использующие средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Два других инцидента случились с юными велосипедистами. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В связи с недавними происшествиями сотрудники ведомства напомнили основные правила безопасности для несовершеннолетних водителей. Например, дети до 14 лет обязаны передвигаться на велосипедах и самокатах исключительно по тротуарам, пешеходным и велосипедным зонам. Им категорически запрещено выезжать на проезжую часть.

Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Автор: Артем Рязанов

Эксперты аналитического агентства «ПромРейтинг» провели исследование дорожной обстановки в стране и подготовили отчет о дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года.

С января по март зафиксировано 1025 случаев ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на 38,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Банду страховых мошенников обвиняют в 25 инсценированных авариях в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области завершено следствие по делу о группе страховых мошенников. Первый зампрокурора региона Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение против тринадцати мужчин. Им вменяется 25 эпизодов мошенничества в сфере страхования. Одного из фигурантов также обвиняют в побеге из-под стражи.

Следствие выяснило, что для создания видимости дорожно-транспортного происшествия участники искали два автомобиля. Один из них обязательно нуждался в дорогостоящем ремонте, включая замену кузовных элементов и запасных частей. После этого сообщники выбирали место для инсценировки аварии, отдавая предпочтение участкам без камер видеонаблюдения, и затем проводили контролируемое столкновение. Заранее был выбран водитель, который по заранее разработанному плану должен был нарушить Правила дорожного движения и стать ответственным за аварию.

Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Полицейские взяли под стражу водителя, виновного к смертельном ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом рассказали в МВД Новосибирской области.

Виновником жуткого ДТП признан мужчина 1983 года. Вечером 14 марта он ехал за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» по автодороге Р-255 из Новосибирска в сторону Кемерово. В 19.40 на 109 километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Ман» под управлением водителя 1977 года рождения.

