Площадку около карьера в Ленинском районе Новосибирска предложили застройщикам

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО») объявило торги в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в Ленинском районе города Новосибирска. Речь идет о площадке, расположенной у котлована на Юго-Западном жилмассиве на улице Волховская: ограничен улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской. Площадь участка — 4956 кв. метров.

Стартовая цена торгов — почти 70,5 млн рублей. Шаг аукциона — 5%, на повышение. Итоги торгов планируется подвести в начале ноября. Инвестор должен будет застроить площадку до декабря 2035 года. Максимальный объем строительства многоквартирных домов — 12 390 кв. м, а также сетей инженерного обеспечения, улично-дорожной сети с выполнением примыканий к существующим автомобильным дорогам общего пользования. В обязанности застройщика входит и благоустройство прилегающей к домам территории.

Кроме того, согласно условиям договора, победитель торгов должен вложиться в стриотельство школы по ул. Большевистской в Октябрьском районе на 1100 мест.

— В рамках этого проекта КРТ застройщик финансирует стоимость строительства 36 учебных мест, исходя из стоимости одного места в соответствии со сметной стоимостью объекта. Деньги перечисляются на счет «АРЖС», — отмечается в проекте договора.

Напомним, с 2023 года в Новосибирске заключены 18 договоров КРТ, которые охватывают более 1 миллиона квадратных метров жилья и свыше 62 гектаров городской территории. Еще 13 проектов находятся на согласовании.

При этом по двум самым крупным проектам КРТ — микрорайон Клюквенный и СмартСити Новосибирск (Интеград) — торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с набережной в Новосибирске планируют построить еще одну школу.