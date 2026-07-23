Дачники генерируют четверть сельхозпродукции Сибири

Частные подсобные хозяйства Сибирского федерального округа обеспечивают до 25% всей продукции агропромышленного комплекса в макрорегионе. В растениеводстве на долю населения приходится 18%, в животноводстве — 33,4%. Об этом редакции Infopro54 рассказали эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка в преддверии Дня дачника, который отмечается 23 июля.

За последние пять лет сибиряки задействовали под личные нужды от 225 до 250 тысяч гектаров земли — это около 10% от всех российских личных подсобных хозяйств. СФО входит в топ-5 регионов по этому показателю. Некоторые культуры, включая чеснок, зелень, кабачки, тыквы и баклажаны, в промышленных масштабах в Сибири не выращиваются — их производство полностью лежит на населении.

Главной огородной культурой остается картофель. Под него ежегодно отводят более половины всех посевных площадей — свыше 100 тысяч гектаров. Урожай достигает 1,6 миллиона тонн, или 67,5% от общего сбора картофеля в округе. По этому показателю Сибирь занимает третье место в России с долей 12,3% от общероссийского объема.

В прошлом году дачники СФО собрали 510,7 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта — 61,8% регионального урожая. Огурцов выращено 49,7 тысячи тонн (39,1%), причем в теплицах — 18,2 тысячи тонн. Томаты стали абсолютным лидером: 120,7 тысячи тонн, или почти 92% от всего урожая в округе. Для сравнения: в среднем по России население выращивает только 44,7% помидоров. В закрытом грунте сибиряки собирают 80,6% томатов против 35,8% в среднем по РФ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области зафиксированы суховеи. Под угрозой урожай и дачные посадки.