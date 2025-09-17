Дарья Украинцева прошла в новосибирское Заксобрание по списку от «Новых людей»

Дарья Украинцева (на базовом фото слева) снова получит мандат депутата регионального парламента Новосибирской области. Об этом сообщил депутат Заксобрания, девелопер Илья Поляков.

— По итогам выборов в Законодательное собрание Новосибирской области территориальная группа партии «Новые люди» по округу №22 стала лидером по набранным процентам и выиграла, среди прочего, мандат в списочной части. Нашим общим решением вместе с партийным руководством эта путевка в областной парламент достается моему давнему другу и соратнице. Дарья Украинцева — опытный политик, супруга нашего товарища Игоря Украинцева, который в настоящее время выполняет боевой долг на СВО, — сообщил Поляков в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что ранее Украинцева работала в Заксобрании Новосибирской области шестого созыва — с 2015 по 2020 годы. На выборы она шла от партии ЛДПР. Потом покинула ее ряды, но оставалась в составе фракции партии до окончания депутатских полномочий (сентябрь 2020 года).

В 2019 году выдвигалась в качестве кандидата в мэры Новосибирска от партии «Зеленые».

Супруг Украинцевой — Игорь Украинцев был депутатом горсовета Новосибирска седьмого созыва. В мае 2024 года его арестовали сотрудники УФСБ. Украинцева обвиняли в вымогательстве 3,5 миллионов рублей у новосибирского застройщика. Свою вину он не признал и в июне 2025 года принял решение уйти на СВО.

Илья Поляков на выборы в региональный парламент восьмого созыва шел от партии «Новые люди». При голосовании на округе №22 он набрал 6429 голосов избирателей.

— Впервые в истории новосибирской политики Заельцовский район будет представлен сразу пятью депутатами-однопартийцами — двумя представителями «Новых людей» в Заксобрании и тремя в Горсовете. Это серьезное усиление нашей команды, подчеркнул Поляков.

От «Новых людей» по одномандатным округам в горсовете партию будут представлять Екатерина Шалимова, Андрей Шамалев и Степан Сафонкин. В Заксобрании по одномандатному округу прошел Илья Поляков.

В седьмом созыве «Новых людей» в региональном парламенте представляли Дарья Карасева, Сергей Левшенков и Роман Мурзин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Заксобрание Новосибирской области перешли четверо депутатов горсовета.