В Заксобрание Новосибирской области перешли четверо депутатов горсовета

По одномандатным округам места в Заксобрании на данный момент получают 29 кандидатов от «Единой России», шестеро ― от КПРФ и по одному кандидату ― от партии «Новые люди», «Родина» и «Справедливая Россия – За правду».
Пока, по предварительным данным, с учетом одномандатных округов и списков, у «Единой России» в восьмом созыве регионального парламента может быть 50 депутатов, у КПРФ — десять, у ЛДПР, СРЗП и «Новых людей» — по четверо, у «Партии пенсионеров» — трое, у «Родины» — один.
В 2020 году из 76 мандатов партия «Единая Россия» получила 44 мандата, КПРФ — 14, ЛДПР — шесть, «Новые люди» — три, «Родина», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — по два, самовыдвижение — трое депутатов.
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Новосибирской области восьмого созыва по одномандатным округам
|Округ
|Явка
|Депутат
|Партия
|Результат
|Ближайший соперник
|Партия
|Результат
|1
|27944
|Даниил Прохоров
|ЕР
|17145
|Хатира Белялова
|КПРФ
|3529
|2
|23299
|Игорь Умербаев
|ЕР
|15587
|Юрий Усаков
|КПРФ
|2645
|3
|22499
|Сергей Смирнов
|ЕР
|13285
|Наталья Хрущева
|СРЗП
|3402
|4
|23450
|Виталий Новоселов
|ЕР
|12257
|Алексей Токарев
|СРЗП
|4613
|5
|21143
|Александр Кулинич
|ЕР
|13395
|Светлана Соболева
|КПРФ
|2326
|6
|25829
|Денис Субботин
|ЕР
|15102
|Елизавета Анкудинова
|ПП
|3127
|7
|22100
|Олег Подойма
|ЕР
|11661
|Руслан Колник
|СРЗП
|2386
|8
|25294
|Ярослав Фролов
|ЕР
|14603
|Виктор Богачев
|ЛДПР
|4170
|9
|23816
|Александр Шпикельман
|ЕР
|12000
|Иван Бочаров
|СРЗП
|4496
|10
|18261
|Андрей Биль
|ЕР
|10034
|Татьяна Малюгина
|ЛДПР
|2710
|11
|14551
|Татьяна Захарова
|ЕР
|6353
|Елена Шуйская
|КПРФ
|2013
|12
|14221
|Ирина Диденко
|ЕР
|6958
|Елена Перегудова
|КПРФ
|2375
|13
|34526
|Андрей Шимкив
|ЕР
|29520
|Николай Завалишин
|СРЗП
|4171
|14
|31607
|Майис Мамедов
|ЕР
|21957
|Андрей Бочкарев
|ЛДПР
|4568
|15
|24759
|Денис Юминов
|ЕР
|13120
|Виктор Реутов
|ЛДПР
|3081
|16
|13404
|Зоя Родина
|ЕР
|7407
|Антон Корниенко
|НЛ
|2004
|17
|20830
|Игорь Гришунин
|ЕР
|15099
|Екатерина Скабардина
|НЛ
|2383
|18
|21782
|Анатолий Юданов
|ЕР
|14200
|Сергей Устинов
|НЛ
|2250
|19
|14595
|Екатерина Козловская
|ЕР
|7397
|Андрей Ковалев
|ЛДПР
|1538
|20
|16601
|Евгений Лебедев
|ЕР
|7852
|Виталий Быков
|КПРФ
|4282
|21
|14975
|Антон Тыртышный
|КПРФ
|5317
|Игорь Сазонов
|ЕР
|2937
|22
|14623
|Илья Поляков
|НЛ
|6429
|Андрей Жирнов
|КПРФ
|2706
|23
|15913
|Евгений Шаблинский
|ЕР
|7917
|Алена Янученко
|НЛ
|1857
|24
|15802
|Вячеслав Илюхин
|Родина
|6282
|Сергей Кондратьев
|ПП
|2841
|25
|13155
|Денис Чернышов
|ЕР
|6852
|Леонтий Коновалов
|НЛ
|1449
|26
|14557
|Елена Спасских
|ЕР
|9539
|Юлия Колесникова
|СРЗП
|1789
|27
|12753
|Евгений Подгорный
|ЕР
|7312
|Ольга Вергилес
|ПП
|1546
|28
|14927
|Александр Савельев
|ЕР
|8809
|Максим Зеленин
|НЛ
|1308
|29
|12826
|Дмитрий Козловский
|ЕР
|6654
|Виталий Яковлев
|КПРФ
|1571
|30
|15105
|Яков Новоселов
|КПРФ
|5132
|Олеся Константинова
|ЕР
|3712
|31
|13858
|Роман Яковлев
|КПРФ
|5982
|Виктория Голикова
|ЕР
|3503
|32
|14306
|Дмитрий Макаров
|КПРФ
|6041
|Юрий Артемьев
|СРЗП
|2234
|33
|14321
|Наталия Безрученкова
|ЕР
|5893
|Евгений Смышляев
|КПРФ
|4414
|34
|13764
|Сергей Конько
|ЕР
|9107
|Максим Белоусов
|НЛ
|1072
|35
|16026
|Андрей Любавский
|КПРФ
|8031
|Наталья Рой
|НЛ
|2324
|36
|17429
|Сергей Лысенко
|КПРФ
|9904
|Алексей Андреев
|ЕР
|4384
|37
|14436
|Владислав Плотников
|СР
|5293
|Илья Мигулев
|КПРФ
|3081
|38
|15628
|Андрей Хрипко
|ЕР
|6782
|Сергей Дорофеев
|самовыд
|3571
По данным Избирательной комиссии Новосибирской области
Ранее редакция сообщала о том, что лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев.
Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
