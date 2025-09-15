Рекламодателям

В Заксобрание Новосибирской области перешли четверо депутатов горсовета

  • 15/09/2025, 21:42
Автор: Юлия Данилова
В Заксобрании Новосибирской области перешли четверо депутатов горсовета
В лидерах по набранным голосам ― спикер седьмого созыва Андрей Шимкив

По одномандатным округам места в Заксобрании на данный момент получают 29 кандидатов от «Единой России», шестеро ― от КПРФ и по одному кандидату ― от партии «Новые люди», «Родина» и «Справедливая Россия – За правду».

  • Из 38 одномандатников в новом созыве регионального парламента ― 15 новичков. Среди них четверо перешли из горсовета Новосибирска: Евгений Лебедев, Антон Тыртышный, Александр Савельев, Андрей Любавский.
  • Новые депутаты от ЕР ранее победили на праймериз: Даниил Прохоров, Татьяна Захарова, Денис Юминов, Денис Чернышов, Андрей Хрипко.
  • Наталия Безрученкова принимала участие в праймериз, но в лидеры не вышла.
  • Самая высокая явка была на округе №13, где избирался спикер Заксобрания Андрей Шимкив, — 34526.
  • Шимкив стал лидером по количеству набранных голосов избирателей — 29520 голосов.
  • В восьмой созыв не вошли четверо депутатов, работавших в седьмом созыве. Трое из них представляют КПРФ — Евгений Смышляев, Виталий Быков и Вадим Агеенко, причем Агеенко на своем округе занял четвертое место.
  • На округе №36 единоросс Алексей Андреев уступил коммунисту Сергею Лысенко.
  • На десяти округах у КПРФ ― второе место, на восьми — у «Новых людей», на семи — у СРЗП, на пяти — у ЛДПР, на трех — у «Партии пенсионеров». На округе №38 второе место ― у самовыдвиженца Сергея Дорофеева.
  • Судя по цифрам голосования за первое и второе место, особой конкуренции на округах не было. Лидеры шли с большим отрывом голосов.

Пока, по предварительным данным, с учетом одномандатных округов и списков, у «Единой России» в восьмом созыве регионального парламента может быть 50 депутатов, у КПРФ — десять, у ЛДПР, СРЗП и «Новых людей» — по четверо, у «Партии пенсионеров» — трое, у «Родины» — один.

В 2020 году из 76 мандатов партия «Единая Россия» получила 44 мандата, КПРФ — 14, ЛДПР — шесть, «Новые люди» — три, «Родина», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — по два, самовыдвижение — трое депутатов.

Предварительные итоги выборов в Заксобрание Новосибирской области восьмого созыва по одномандатным округам

Округ Явка Депутат Партия Результат Ближайший соперник Партия Результат
1 27944 Даниил Прохоров ЕР 17145 Хатира Белялова КПРФ 3529
2 23299 Игорь Умербаев ЕР 15587 Юрий Усаков КПРФ 2645
3 22499 Сергей Смирнов ЕР 13285 Наталья Хрущева СРЗП 3402
4 23450 Виталий Новоселов ЕР 12257 Алексей Токарев СРЗП 4613
5 21143 Александр Кулинич ЕР 13395 Светлана Соболева КПРФ 2326
6 25829 Денис Субботин ЕР 15102 Елизавета Анкудинова ПП 3127
7 22100 Олег Подойма ЕР 11661 Руслан Колник СРЗП 2386
8 25294 Ярослав Фролов ЕР 14603 Виктор Богачев ЛДПР 4170
9 23816 Александр Шпикельман ЕР 12000 Иван Бочаров СРЗП 4496
10 18261 Андрей Биль ЕР 10034 Татьяна Малюгина ЛДПР 2710
11 14551 Татьяна Захарова ЕР 6353 Елена Шуйская КПРФ 2013
12 14221  Ирина Диденко ЕР 6958 Елена Перегудова КПРФ 2375
13 34526 Андрей Шимкив ЕР 29520 Николай Завалишин СРЗП 4171
14 31607 Майис Мамедов ЕР 21957 Андрей Бочкарев ЛДПР 4568
15 24759 Денис Юминов ЕР 13120 Виктор Реутов ЛДПР 3081
16 13404 Зоя Родина ЕР 7407 Антон Корниенко НЛ 2004
17 20830 Игорь Гришунин ЕР 15099 Екатерина Скабардина НЛ 2383
18 21782 Анатолий Юданов ЕР 14200 Сергей Устинов НЛ 2250
19 14595 Екатерина Козловская ЕР 7397 Андрей Ковалев ЛДПР 1538
20 16601 Евгений Лебедев ЕР 7852 Виталий Быков КПРФ 4282
21 14975 Антон Тыртышный КПРФ 5317 Игорь Сазонов ЕР 2937
22 14623 Илья Поляков НЛ 6429 Андрей Жирнов КПРФ 2706
23 15913 Евгений Шаблинский ЕР 7917 Алена Янученко НЛ 1857
24 15802 Вячеслав Илюхин Родина 6282 Сергей Кондратьев ПП 2841
25 13155 Денис Чернышов ЕР 6852 Леонтий Коновалов НЛ 1449
26 14557 Елена Спасских ЕР 9539 Юлия Колесникова СРЗП 1789
27 12753 Евгений Подгорный ЕР 7312 Ольга Вергилес ПП 1546
28 14927 Александр Савельев ЕР 8809 Максим Зеленин НЛ 1308
29 12826 Дмитрий Козловский ЕР 6654 Виталий Яковлев КПРФ 1571
30 15105 Яков Новоселов КПРФ 5132 Олеся Константинова ЕР 3712
31 13858 Роман Яковлев КПРФ 5982 Виктория Голикова ЕР 3503
32 14306 Дмитрий Макаров КПРФ 6041 Юрий Артемьев СРЗП 2234
33 14321 Наталия Безрученкова ЕР 5893 Евгений Смышляев КПРФ 4414
34 13764 Сергей Конько ЕР 9107 Максим Белоусов НЛ 1072
35 16026 Андрей Любавский КПРФ 8031 Наталья Рой НЛ 2324
36 17429 Сергей Лысенко КПРФ 9904 Алексей Андреев ЕР 4384
37 14436 Владислав Плотников СР 5293 Илья Мигулев КПРФ 3081
38 15628 Андрей Хрипко ЕР 6782 Сергей Дорофеев самовыд 3571
               

 

По данным Избирательной комиссии Новосибирской области

 

Ранее редакция сообщала о том, что лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

3 328

0
0

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
