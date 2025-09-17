Датчики пожарной безопасности для многодетных: Новосибирская область увеличивает финансирование

В правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников провел совещание, посвященное улучшению противопожарной безопасности в домах, где проживают многодетные семьи.

Травников подчеркнул, что в текущем году продолжается установка GSM-датчиков обнаружения пожара в таких домах. На данный момент в районах области смонтировано уже 19400 устройств. Учитывая рост числа многодетных семей в регионе, принято решение об увеличении финансирования на закупку и установку датчиков, а также о подготовке областного закона, предусматривающего данную меру социальной поддержки.

И.о. заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Гаврильченко представил доклад с предложениями по повышению эффективности мер, направленных на обеспечение безопасности жилищ многодетных семей.

По информации областного управления МЧС, благодаря своевременному срабатыванию АДПИ-GSM с начала 2025 года было спасено 58 человек, включая 37 детей. С 2017 года, когда стартовала программа оснащения жилых домов датчиками, удалось спасти 428 человек, в том числе 262 ребенка.

По итогам совещания органам местного самоуправления поручено провести тщательный анализ фактической обеспеченности АДПИ-GSM жилья многодетных семей, организовать работу по оснащению таких домов, учитывая потребность на начало 2025 года и прогнозируемый ежегодный прирост нуждающихся семей. Особое внимание будет уделено мониторингу работоспособности ранее установленных извещателей и контролю качества их технического обслуживания.

Министерству труда и социального развития совместно с региональным управлением МЧС поручено разработать и принять областной закон, устанавливающий новую форму социальной поддержки – обеспечение АДПИ всех мест проживания многодетных семей, для унификации порядка и сроков оснащения.