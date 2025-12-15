Рекламодателям

«Росатом» выходит на рынок электрозаправок Новосибирска

  • 15/12/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
«Росатом» выходит на рынок электрозаправок Новосибирска
Ранее компания анонсировала масштабные планы по развитию сети на территории России до 2030 года

АО «ТВЭЛ» — управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома», материнская компания Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК») — приступила к реализации проекта по созданию в Новосибирске сети заправок для электротранспорта. Первые три станции «быстрой» зарядки будут установлены на этой неделе на территории, прилегающей к ледовому дворцу «Сибирь Арена».

Проект реализуется в рамках соглашения о развитии электромобильности, которое подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

—  Предприятия атомной промышленности способны производить порядка 60% ключевых компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, композитные материалы, различные вспомогательные автокомпоненты, — поясняла Наталья Никипелова.

В пресс-службе правительства «ТВЭЛ» отмечали, проекты по электромобильности «Росатома» включают развитие городского электротранспорта, включая такси, каршеринг, грузовой транспорт, а также создание сети электрозарядных станций на федеральных трасах.

Стоит отметить, что на минувшей неделе «Росатом» сообщил о планах к 2030 году расширить собственную сеть до 11 000 электрозарядных станций в 53 регионах страны.

— Новосибирская область входит в проект, но по количеству станций известно пока только общероссийское значение — 11 тысяч, — пояснили в компании в ответ на запрос Infopro54.

Кроме того, компания «Росатом Сеть зарядных станций» и «Яндекс Электро» заключили соглашение о развитии сети. ML-модель Яндекса на основе анализа обезличенных данных о городах, движении транспорта и привычках пользователей поможет спрогнозировать спрос на зарядку и выбрать конкретные зоны для строительства новых ЭЗС. Кроме того, «Яндекс» встроит ЭЗС «Росатома» в свои сервисы.

На сегодняшний день общая сеть госкорпорации составляет 261 ЭЗС в 15 регионах.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске 140 точек для заправки электромобилей, из них: ООО «ПУНКТ Е» (PUNKT E) — 46 станций, ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (бренд «Сибирь заряжает») — 65 станций.

Согласно Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, в стране планируется запустить в эксплуатацию не менее 72 тысяч зарядных станций, из которых не менее 28 тысяч — быстрые зарядные станции. Согласно инерционному сценарию, к 2030 году количество электромобилей в России может достигнуть 19,5 млн единиц. В феврале 2025 года в стране насчитывалось около 8185 зарядных станций для электромобилей. Это почти в 10 раз меньше, чем требуется для достижения целей Концепции.

Как показывают опросы автовладельцев, дефицит зарядной инфраструктуры и ограниченный запас хода наиболее часто называются ключевыми препятствиями для перехода с бензиновых автомобилей на электрические. Таким образом, наращивание сети зарядных устройств — необходимое условие для стимулирования спроса на электромобили, уверены законодатели.

В конце 2023 года муниципалитет сообщал, что к 2030 году Новосибирску необходимо около 2000 медленных зарядных станций и 250-300 быстрых. Инвестиции в этот проект оценивались на тот момент в 1-1,5 млрд рублей. Подчеркивалось, что это не бюджетные, а коммерческие средства.

В апреле 2025 года стало известно, что мэрия города изучает возможность перевода парка общественного транспорта на классические электробусы.

Ранее редакция сообщала о том, что на платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Электромобили электрозарядки АЗС


