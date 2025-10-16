Экологичный розжиг котлов: Ростехнадзор рассмотрит новую технологию СГК

По данным пресс-службы АО СГК-Новосибирск, в ближайшее время на заседании научно-технического совета Ростехнадзора планируется презентация новейшей электроионизационной технологии экологичного розжига котлов. С докладом выступят директор Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков и генеральный директор компании «КОТЭС Инжиниринг» Дмитрий Серант. В обсуждении также примут участие представители руководства Красноярской ТЭЦ-2. Одобрение ведомства позволит внедрить опыт СГК на другие станции страны.

Разработчик передовой технологии и руководители станций, успешно её внедрившие, представят результаты совместной работы. Ростехнадзор рассмотрит вопрос о включении плазменного розжига пылеугольных котлов в действующие нормативные документы. Ключевая особенность новой методики заключается в использовании устройств с воспламенителями на основе электроионизации, обеспечивающих надежное и полное сжигание холодной пылеугольной смеси. Преимуществом является отсутствие темного дыма, обычного при розжиге с использованием мазута.

Андрей Бабенков пояснил, что действуют федеральные нормы и правила безопасности для оборудования, работающего под давлением, которым соответствуют котлы. Согласно этим нормам, запуск котла должен осуществляться на жидком или газообразном топливе, поскольку твердое топливо труднее воспламеняется и потенциально взрывоопасно.

Электро-ионизационный розжиг является инновационным решением, которое ранее массово не применялось. Компания КОТЭС обратилась в Центральное управление Ростехнадзора и Минэнерго РФ с предложением внести изменения в правила, разрешающие использование электричества для розжига.

По словам разработчиков, технология вызвала интерес у производителей котлов, поскольку повышает конкурентоспособность продукции. Незначительное увеличение стоимости котла компенсируется отсутствием необходимости в мазутном хозяйстве. Проект также поддерживается экологами и государством. Новосибирская ТЭЦ-3 стала первым российским предприятием, запустившим станцию с использованием электроэнергии после полной остановки в 2024 году. Дмитрий Серант отметил, что аналогичный проект разрабатывается на Красноярской ТЭЦ-2. По его словам, главная задача – разжечь первый котел и получить первый пар, который на ТЭЦ-3 используется для разогрева мазута для розжига другого котла. В перспективе, при оснащении всех котлов такими горелками, потребность в мазуте отпадет полностью.