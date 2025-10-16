Эмоции на бумаге и в смартфоне: россияне фиксируют не только факты, но и чувства

Как показывает исследование, проведённое цифровой экосистемой МТС, более половины (53%) абонентов фиксируют важные моменты разговора в виде записей – будь то в телефоне или от руки, чтобы не упустить ценную информацию. При этом предпочтение цифровым устройствам (смартфонам, планшетам, ПК) для этих целей отдают 63% опрошенных, а 51% — по-прежнему предпочитают традиционный способ – запись на бумаге. Очевидно, что женщины чаще мужчин прибегают к ведению заметок во время беседы – 66% против 57%, соответственно. Помимо фиксации сути разговора, россияне также склонны описывать собственные чувства и эмоции. Почти четверть абонентов (25%) записывают свои переживания, причём наиболее эмоциональны в этом плане люди в возрасте от 26 до 35 лет (28%), а наименее – абоненты в возрасте от 46 до 55 лет (16%).

Чтобы пользователям было удобно, теперь любая входящая или исходящая голосовая коммуникация может быть сохранена в виде аудиофайла или текстовой версии. Данная функциональность позволяет не тратить время на ведение записей во время разговора и в любое время обращаться к важным моментам обсуждения. Все разговоры автоматически записываются и хранятся в приложении, при этом пользователь имеет возможность самостоятельно удалять ненужные ему записи.

Кроме того, можно использовать ещё один способ общения, когда входящий звонок мгновенно переводится в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отмечает, что в регионе внимание уделяется не только развитию цифровой инфраструктуры, но и анализу потребностей пользователей. Это, по его словам, позволяет создавать инновационные сервисы, обеспечивающие максимально удобное общение.