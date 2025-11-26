В Новосибирске снесут 300 домов для строительства высоток

Мэрия Новосибирска выставила на аукцион крупный участок земли в Октябрьском районе. Его планируют застроить по программе комплексного развития территорий (КРТ). Глава города Максим Кудрявцев подписал постановление о проведении торгов.

Участки общей площадью 215 613 квадратных метра находятся в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала. Победители торгов смогут заключить договор на застройку.

Стартовая цена лота составляет 283,8 млн рублей.

По данным муниципалитета, на территории находятся 330 домов и нежилых построек, которые застройщик должен снести перед началом строительства многоэтажных домов.

Девелопер также должен сохранить объект культурного наследия регионального значения — водонапорную башню комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск». Победитель конкурса обязуется подготовить проекты школы на 850 мест (с возможностью строительства второго корпуса на 250 мест), двух детсадов на 100 и 320 мест, а также дорог, построить эти объекты и безвозмездно передать их муниципалитету.

Общий объем строительства на площадке КРТ — не более 709067 кв. м, включая площадь квартир не более 353500 кв. м. Освоение территории необходимо завершить до конца декабря 2042 года.

