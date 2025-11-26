В Новосибирске новую канализационную насосную станцию ввели в эксплуатацию

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев акцентировал внимание на том, что станция, которая расположена в районе улицы Технической, полностью отвечает всем установленным требованиям, начиная от функциональности и заканчивая безопасностью.

По его словам, этот гидротехнический объект играет ключевую роль для Дзержинского района. Потребность в подобном сооружении в этой части города ощущалась давно, учитывая близость большого количества жилых зданий. Мощность КНС достаточна для подключения всех близлежащих объектов и обеспечения эффективной переработки сточных вод. Объект соответствует всем нормам в плане функциональности, надёжности, экологичности и безопасности. Инвестиции составили около 100 млн рублей, и МУП «Горводоканал» успешно справился с поставленной задачей: объект построен качественно, в срок и с запасом мощности на будущее.

Проект был реализован в рамках областной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Общая стоимость работ, включая разработку проекта, превысила 99 млн рублей. Финансирование осуществлялось из областного и городского бюджетов, а также за счет собственных средств МУП «Горводоканал». В рамках проекта построена КНС производительностью 500 кубометров в сутки, напорные коллекторы диаметром 160 мм общей длиной 435 метров, а также самотечные коллекторы диаметром 250 мм и 315 мм общей протяженностью 32,3 метра.

Сточные воды по самотечным линиям поступают в приемный отсек станции, где в случае обнаружения крупных включений происходит их механическая обработка (измельчение). Затем мощные насосы перекачивают воду в машинное отделение, откуда по напорным линиям она поступает в основную канализационную сеть на улице Волочаевской. Как отметил Юрий Похил, директор МУП «Горводоканал», весь процесс полностью автоматизирован. Далее по системе коллекторов стоки транспортируются на загородные очистные сооружения, где подвергаются биологической очистке и ультрафиолетовому обеззараживанию.

По словам Юрия Похила, данный проект позволит значительно улучшить состояние окружающей среды в Дзержинском районе. В настоящее время ведется разработка второго и третьего этапов, которые предусматривают строительство линейной части самотечной канализации протяженностью около 600 метров и насосной станции с небольшим участком самотечной линии и протяженной сетью напорной канализации для подключения к городской системе канализации. Таким образом планируется решить проблему несанкционированного сброса сточных вод.