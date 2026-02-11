«Сразу в суд»: требования к неплательщикам за услуги ЖКХ ужесточились в Новосибирске

Закрутили гайки

В 2026 году вступил в силу закон, увеличивающий исполнительский сбор с 7 до 12% от суммы долга. Кроме того, минимальный размер сбора для граждан и ИП увеличился вдвое — до 2 тысяч рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей. По документам неимущественного характера минимальный сбор составляет 10 тысяч рублей для граждан и ИП и 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

Судя по сообщениям в соцсетях, в регионах России уже встречаются случаи, когда УК или ресурсоснабжающие организации подают судебные приказы на потребителей фактически на сумму месячной задолженности. В итоге долг неплательщика за услуги ЖКХ после прохождения через суд может вырасти в 2–3 раза, с учетом повышенной ранее госпошлины и увеличенного исполнительского сбора.

Надоело договариваться

Директор ООО УК «Жилдом», руководитель Ассоциации объединенных УК Новосибирска (АОУК) Антон Лапа пояснил Infopro54, что эта ситуация актуальна и для Новосибирской области.

— С точки зрения законодательства и положения ресурсоснабжающих организаций ужесточение требований к неплательщикам достаточно обоснованное. Объем задолженности различных предприятий перед ресурсниками очень большой. Если денег не хватает, то ресурсники будут либо снижать качество, либо количество предоставляемых услуг. В результате количество аварий на сетях вырастет, а напряженность в социуме будет увеличиваться, — заявил Лапа.

Собеседник редакции отмечает, что еще год назад ресурсники очень долго раскачивались, выходили на переговоры с неплательщиками, соглашались на реструктуризацию долгов. Сейчас у них открылась правовая возможность, и при наличии долга они сразу подают в суд как по юрлицам, так и по физлицам.

— По моим наблюдениям, ресурсоснабжающие организации направляют исковые требования буквально через 5 секунд после наступления правовой возможности. Они заявляют копеечный долг, с удовольствием «вкручивают» туда госпошлину и судебные расходы — и выигрывают, — рассказывает Антон Лапа.

Сейчас эту работу в Новосибирской области также активизировал регоператор, который занимается вывозом мусора — АО «Спецавтохозяйство».

УК осторожничают

Что касается управляющих компаний, то здесь исков к неплательщикам, по словам собеседника редакции, в Новосибирске пока намного меньше.

— В многоквартирных домах много собственников, которые могут не платить за услуги ЖКХ из-за несогласия с законами, по каким-то личным причинам. Если УК подает на них иск в суд, то они начинают жаловаться, направлять бесконечные обращения в различные инстанции, на основании которых открываются возможности для проведения различных проверок, принятия мер реагирования. Не все УК из-за этого идут судиться. Кто-то терпит, кто-то пытается переложить эти долги в тариф. Кроме того, практика показывает: даже после обращения в суд и получения решения в пользу УК его исполнения можно ждать годами. При этом УК приходится тратиться на юристов, на госпошлины, то есть эти деньги надолго заморожены, — комментирует Антон Лапа.

Юридических оснований для подачи на банкротство физлиц тоже недостаточно, так как по законодательству неплательщик должен накопить долги за ЖКХ до 500 тысяч рублей.

— Но тут появляется еще один нюанс. Выиграешь ты суд — и выяснится, что с должника взять нечего, а ты ему еще и помог простить эти долги через банкротство. Так что в первую очередь законодательство защищает интересы граждан, — констатирует собеседник редакции.

Стоит отметить, что задолженность за услуги ЖКХ становится причиной конфликтов во многих домах. Разбирательства по поводу того, почему за неплательщика должен платить весь дом, изобилуют эмоциями и длятся неделями. Нередко доходит до очных собраний и выяснения отношений.

Юрлица услышат

Комментируя развитие ситуации, эксперт отмечает, что эффект от увеличения исполнительского сбора больше скажется на платежной дисциплине юрлиц.

— Решение суда о взыскании задолженности чревато арестом счетов. Кроме того, отсуженные суммы будут в разы превышать саму задолженность. Что касается физлиц, то здесь я особого эффекта не ожидаю. Особенно от той категории собственников жилья, которые считают, что им все должны, и не платят принципиально, — добавил Антон Лапа.

Ранее редакция сообщала о том, что долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам. Сумма взысканной просрочки за год существенно выросла.