Девушка рассказала о переезде в Новосибирск ради любимого

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Пара вместе уже почти 20 лет

Любовь вдохновляет на смелые поступки. Юлия и Александр встретились в ноябре 2006 года по пути в ночной клуб во Владивостоке. Оба были студентами, Юлия училась на третьем курсе.

В 2009 году семья Александра переехала в Новосибирск. Молодой человек пригласил Юлю присоединиться к нему. После защиты диплома пара отправилась в сибирский город.

— Мама не хотела отпускать меня. Но в тот момент я уже приняла решение. Было страшно, я не знала, что меня ждёт. Чувствовала, что начинается новая жизнь, — поделилась она с Горсайтом.

Найти работу в чужом городе было непросто — удалось устроиться только спустя полгода. Не хватало родных и подруг, но любовь, чувство защиты и заботы помогали. Вместе ребята постепенно обустраивались.

В 2011 году Юля и Саша поженились, а сейчас они счастливые родители двух мальчиков. В ближайшее время они переедут в новое жилье.

— Я иногда называю себя женой декабриста, так как переехала в Сибирь за любимым человеком. Сам город считаю своим домом, потому что здесь проходит моя осознанная жизнь. У нас большая семья: сыновья, собака и котёнок, от которого дети просто в восторге. Мы часто путешествуем полным составом, даже берём с собой пса. Позже хотим навестить Приморье, — заключила Юлия.

Ранее редакция сообщала о том, что красивые даты для свадьбы в октябре привлекли более 300 пар в Новосибирске.

Источник фото: предоставлено героями публикации издания Горсайт

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : свадьба

