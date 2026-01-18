Депутат рассказал, как изменятся выплаты работающим пенсионерам Новосибирска

Пенсионеры, работавшие в 2025 году, получат прибавку к пенсии с августа. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин от «Единой России». Работодатели перечисляли за них взносы в Социальный фонд.

По словам специалиста, в августе 2026 года увеличат пенсии для пожилых людей, которые продолжали работать после выхода на пенсию, и за которых работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России.

Депутат подчеркнул, что пенсии увеличатся автоматически, опираясь на сумму, поступившую в пенсионную систему в прошлом году.

— Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал – месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем году, — добавил парламентарий.

Напомним, что индексация страховых пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 января 2025 года. Она будет применяться не к текущей пенсии, а к той, которую они получали бы, если бы не работали. Это существенно увеличит размер прибавки для них.

Пенсии за январь уже выплачены с учетом индексации. Кроме того, увеличены стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата:

Стоимость одного коэффициента с 1 января 2026 года составит 156,76 рублей.

Размер фиксированной выплаты — 9 584,69 рублей.

Ранее редакция сообщала о новых финансовых правила в 2026 году.