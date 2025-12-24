Определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска

Мэрия Новосибирска подвела итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, III Интернационала в Октябрьском районе.

На старте за площадку 21 га просили 283.8 млрд рублей. В торгах приняли участие две компании: ООО «Жилой район Ново-Николаевск. Новосибирск. СЗ» (входит в ГК «Брусника») и ООО СЗ «Страна М 12» (входит в ГК «Страна Девелопмент»). Участники торгов сделали всего один шаг. В итоге участок получила «Страна Девелопмент», которая заплатит по договору 297,8 млн рублей.

Кроме того, девелопер должен будет построить школу на 850 мест и два детских сада на 420 мест, сформировать участок под поликлинику, обустроить дорожную сеть, а также выполнить мероприятии по сохранению объекта культурного наследия — Башня водонапорная комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги.

Все эти работы девелопер должен будет вести одновременно с жилищным строительством.

Общий объем строительства на площадке КРТ — не более 709067 кв. м, включая площадь квартир не более 353500 кв. м. Освоение территории необходимо завершить до конца декабря 2042 года.

Напомним, уже год в Новосибирске запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий.

По данным ЕРЗ.РФ, ГК «Страна Девелопмент» (Тюменская область) строит 15 ЖК в 5 регионах России В Новосибирской области это ЖК «Страна.Береговая» и ЖК «Страна.Тополёвая». В 2025 году по России компания сдала свыше 320 тысяч кв метров жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на двух площадках будут строить жилье в рамках МИП.