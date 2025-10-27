Технологии и поддержка аграриев дают результат

Губернатор Новосибирской области отметил, что развитие технологий и производства позволяет частично нивелировать некоторые климатические недостатки Сибири. По его словам, в текущем году, несмотря на сложные метеоусловия, ожидается достойный урожай, превышающий прошлогодний. Речь идет о более чем трех миллионах тонн зерновых и зернобобовых и более чем 600 тысячах тонн масличных культур. Это позволит реализовать свыше одного миллиона тонн продукции за пределами области и предоставить возможность аграриям получить прибыль.

Заместитель председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил главе региона доклад о предварительных результатах уборочной кампании.

Уборочные работы полностью завершили 143 сельскохозяйственные организации и 394 крестьянско-фермерских хозяйства, что составляет 40% от общего числа хозяйств, участвующих в уборке урожая. Что касается зерновых культур, то уборку завершили 175 сельхозорганизаций и 438 КФХ, что составляет 45% от всех участников уборочной страды.

На текущий момент скошено и обмолочено 1 127 тысяч гектаров, а валовый сбор зерновых составляет 3 091 тысячу тонн. По масличным культурам скошено и обмолочено 392 тысячи гектаров, валовый сбор составляет 692 тысячи тонн.

Шинделов сообщил, что по результатам прошлого года, после завершения уборки, намолот масличных культур в бункерном весе составил 499 тысяч тонн, а после рефакции – 477 тысяч тонн.

Остается обмолотить около 129 тысяч гектаров масличных культур (убрано 75%). По зерновым необходимо обмолотить 80 тысяч гектаров, что также увеличит валовый сбор. Уборка картофеля завершена на 91%, овощей открытого грунта – примерно на 96%.

Для подготовки семенного фонда под будущий год требуется около 265 тысяч тонн, из которых 180 тысяч тонн уже обработано и хранится на предприятиях. По масличным культурам требуется 15 тысяч тонн семян, из которых более 2 тысяч тонн уже заготовлено для посевной кампании 2026 года.

Министр отметил, что основные меры государственной поддержки аграриев, включая производство и реализацию зерновых, были осуществлены еще до начала посевной. Основная часть господдержки реализована в полном объеме (100%).

Андрей Шинделов подчеркнул, что все полевые работы тесно связаны с модернизацией техники. Агропредприятия Новосибирской области уже инвестировали около пяти миллиардов рублей в обновление парка техники. Ожидается, что общий объем инвестиций в модернизацию составит около шесть миллиардов рублей. За последнюю неделю хозяйства приобрели еще 5 зерноуборочных комбайнов. Эти меры направлены на снижение нагрузки на технику и увеличение энерговооруженности со 157 до 175 лошадиных сил на 100 гектаров.