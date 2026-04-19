Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года.

— Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона 2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка, — сообщили в клубе.

На минувшей неделе клуб также подписал годовой контракт с 27-летним нападающим Максимом Сушко.

Белорусский хоккеист выступал за «Сибирь» с 2022 по 2025 год, в прошлое межсезонье перешёл в «Нефтехимик» и вернулся в новосибирский клуб по ходу сезона 2025/2026. За «Сибирь» Сушко провёл 156 матчей, в которых набрал 20 очков (9+11). Всего за карьеру в КХЛ на счету нападающего 225 матчей и 35 (15+20) очков.

Напомним, по итогам регулярного сезона заняла восьмое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и вышла в плей-офф, где соперником стал магнитогорский «Металлург». В пятой игре в Магнитогорске «Сибирь» уступила с минимальным счётом и завершила сезон.

На пресс-конференции в начале апреля главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков сообщал, что у 19 игроков клуба заканчиваются контракты.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями, а также с главным тренером.