Суд начал рассмотрение дела директора ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела Алексея Джулая, директора ООО «Дискус-Строй». Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

Как следует из материалов уголовного дела, Джулай , будучи директором ООО «Дискус-Строй» и единственным учредителем компании, а также единственным владельцем ООО «Дискус-инвест», фактически контролировал всю группу компаний «Дискус». Следствие установило, что он, действуя в сговоре, тратил деньги пайщиков на цели, не связанные возведением домов. В результате обязательства перед членами кооперативов не были выполнены, а дома так и не построены.

Ущерб превысил миллиард рублей. Потерпевшими стали более 800 человек.

Суд по просьбе защиты перенес заседание на 15 декабря 2025 года. За месяц Алексей Джулай должен ознакомиться с материалами дела.

Напомним, что ранее члены кооперативов группы компаний «Дискус» обратились к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно на сайте онлайн-петиций. Они заявили, что из-за действий следственного комитета и прокуратуры региона тысячи семей могут остаться без жилья, а вложенные в строительство новых квартир средства будут потеряны.

В обращении говорилось, что весной 2023 года прокуратура предложила пайщикам заменить застройщика и доплатить за квартиры из расчёта 86 тысяч рублей за квадратный метр. Люди отказались и решили дождаться ввода объектов в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 пайщиков долгостроя «Дискуса» получили квартиры в Новосибирске.