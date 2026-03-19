Депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели концепцию строительства двух комплексов по переработке отходов (КПО) — «Правобережный» и «Левобережный». Проекты, инициированные компаниями с теми же названиями, позиционируются как решение многолетней проблемы с отходами в регионе. Они позволят закрыть и рекультивировать старые полигоны, включая Гусинобродский и Левобережный, а также выполнить требования президентского указа по сортировке и утилизации ТКО.

Презентация правительства региона, которую представил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, содержала подробные технические характеристики: мощность сортировки до 270 тысяч тонн в год, автоматизированные линии, производство техногрунта из органики и современные системы защиты окружающей среды. Но депутатов интересовала не столько технология, сколько экономика и управленческая модель.

Первым взял слово депутат Вячеслав Илюхин. Его интересовало сразу несколько моментов:

— Откуда взялась сумма в 29 миллиардов? На основании чего её определили? Где сметная документация? — спросил он, добавив, что в проекте фигурирует оборудование «Хусман Рус», которое может оказаться импортным.

Но главный вопрос Илюхина касался гарантий финансирования со стороны Российского экологического оператора (РЭО):

— Где уверенность, что РЭО эти деньги внесёт? У нас пока только письмо о заинтересованности. В 2023 году мы такое же письмо подписывали по заводу «Квант», и что? — отметил он.

Евгений Назаров пояснил, что оборудование можно будет заменить аналогами, а окончательная стоимость станет известна после госэкспертизы. Что касается РЭО, то подтверждение готовности финансировать проект, по словам чиновников, имеется.

Депутат Игорь Гришунин предложил сменить название села, которое фигурирует в документах.

— Нельзя в концессии сменить название села? Там по расстоянию — 20 километров. Давайте называть вещи своими именами. Это село Плотниково. Просто решили популяризировать село Раздольное? — поинтересовался он.

Роман Яковлев спросил, согласовано ли строительство с жителями сельсоветов, на территории которых появятся комплексы. Ему ответили, что общественные встречи проведены, пожелания учтены. Более того, 18 марта, буквально накануне заседания, было получено положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям для КПО «Левобережный».

К теме кадров перешел депутат Ашот Рафаелян:

— Должен быть мощнейший менеджмент, активная работа акционеров и совета директоров. Проблемы видны именно на уровне менеджмента.

Министр ЖКХ Евгений Назаров заверил, что команду формируют из опытных специалистов АО «Спецавтохозяйство», которые стояли у истоков этих проектов. А контроль со стороны правительства сохранится на всех этапах.

Стоит отметить, что незадолго до заседания в компаниях-инициаторах сменился директор. Вместо Татьяны Эссауленко руководить ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» назначен Алексей Федоров, ранее возглавлявший ГКУ «Проектная дирекция МинЖКХ».

Несмотря на обилие вопросов и сомнений, большинство депутатов в итоге концепцию поддержали. Против выступил только Вячеслав Илюхин, который объяснил свою позицию предельно жестко:

— Я буду голосовать против. Концессий у нас и так хватает, область в долгах. Этот кредит придется возвращать из бюджета. Опыт реализации концессий с поликлиниками и школами оставляет желать лучшего. А сейчас, когда идет специальная военная операция, может, лучше направить эти деньги на помощь нашим бойцам? — заявил он.

Несмотря на критику, большинство депутатов решение поддержали, признав, что строительство новых полигонов — вынужденная и необходимая мера. Действующие объекты практически исчерпали свой ресурс. Их закрытие и рекультивация возможны только после ввода новых мощностей. Теперь за реализацией проектов установят особый депутатский контроль, чтобы избежать ошибок прошлого и следить за прозрачностью тендеров на всех этапах строительства.

Завершая сессию, председатель Заксобрания Андрей Шимкив обратился к министру ЖКХ Евгению Назарову с напутствием:

— Мы прошли эту ситуацию. Где-то сложновато, где-то нет. Я хочу, чтобы все понимали: вопрос очень сложный с учётом предыдущих опытов. Мы многое поменяли, многое прописали в рисках. Виталий Юрьевич (Голубенко, министр финансов и налоговой политики региона — прим.) дал нам бумажку, что у него денег много, — письменно, это тоже хорошо. Но я хочу, Евгений Геннадьевич, чтобы вы понимали вместе с Виталием Юрьевичем: если что-то пойдёт не так, мы можем точно так же отозвать, как сегодня проголосовали. Того, что было с теми концессиями, не будет с этими. Поэтому просьба. Очень хочется нам видеть, наверное, всё-таки своих подрядчиков, чтобы хоть как-то можно было работать и, самое главное, — сделать, чтобы это всё было, — резюмировал он.

