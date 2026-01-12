Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Основатель франчайзинговой сети «ИнфоСофт» Михаил Пясковский в интервью Infopro54 проанализировал тренд на автоматизацию раздельного учета по требованиям Гособоронзаказа, а также прокомментировал почему «1С» становится стандартом для предприятий ОПК и при чем тут Интеграторы.

Решение задач с нуля

— Михаил Владимирович, среди опубликованных внедренных решений на официальном сайте фирмы «1С», у партнерской сети «ИнфоСофт» все больше проектов автоматизации оборонных предприятий. Вы специализируетесь на автоматизации раздельного учета по 275-ФЗ и Гособоронзаказу?

— Мы, скорее, специализируемся на автоматизации крупных производственных предприятий любого масштаба деятельности и любой отрасли. А в связи с ростом числа предприятий в кооперации по Гособоронзаказу, да и в целом в связи с ростом Гособоронзаказа, запросов на решение задач именно в этой области все больше. Мы действительно много лет являемся одними из лидеров в области автоматизации раздельного учета по требованиям 275-ФЗ, имеем большой опыт в решении задач наших клиентов, начиная от постановки раздельного учета с нуля и его автоматизации, заканчивая тонкостями и нюансами, связанными с определенной сложностью учета по ГОЗ, в первую очередь автоматизации процессов формирования плановой и фактической себестоимости, а также автоматизации процесса ценообразования и, конечно, сдачи итоговой отчетности.

— Какие вы могли бы выделить ключевые трудности ваших клиентов при решении задач, поставленных требованиями 275-ФЗ?

— Требования раздельного учета по Гособоронзаказу регулируются не только 275-ФЗ. Потребность в автоматизации также продиктована Постановлением Правительства №1465 со всеми изменениями, регулирующими требования к ценообразованию по ГОЗ, Приказом Минпромторга России №334, определяющим требования к составу затрат по ГОЗ; Приказом ФАС 995/22, определяющим правила заполнения РКМ и формы документов в этой области и т.д.

В основном трудности возникают у клиентов, у которых раздельный учет либо не автоматизирован, либо автоматизирован частично.

Если в случае ведения одного-двух заказов по ГОЗ, имея короткий цикл производства и выпуская относительно простую технически продукцию, выполнять требования законодательства, используя ручной учет или учет в Excel, сложно, но возможно, то предприятия, выполняющие десятки заказов в кооперации по ГОЗ, производящие технически сложные изделия с множеством переделов и операций в течении длительного производственного цикла, конечно, очень остро нуждаются в автоматизации учетного процесса на всех участках. Если правильно подойти к этому вопросу и воспользоваться помощью профессионалов, то трудности устраняются достаточно быстро.

Цели бизнеса

— Так какие задачи чаще всего ставят перед вами клиенты в части автоматизации учета по Гособоронзаказу?

— Самые частые задачи можно разделить на три блока.

Автоматизации формирования РКМ (расчетно-калькуляционные материалы). Технически в «1С:ERP» и «1С:ERP УХ» присутствуют все необходимые базовые механизмы расчета плановой себестоимости и формирования калькуляций, однако в типовом функционале они не учитывают всей специфики требований Постановления №1465 и Приказа ФАС №995/22. На практике заказчики сталкиваются с тем, что структура РКМ, правила группировки затрат, детализация по статьям, распределение накладных расходов, учет кооперации, а также формирование печатных форм и файлов для передачи головному заказчику требуют существенной адаптации. Как правило, приходится дорабатывать механизмы расчета плановой себестоимости, расширять аналитику затрат, настраивать правила отнесения расходов именно в разрезе контрактов ГОЗ и обеспечивать прозрачную трассируемость данных от первичного документа до строки РКМ. Все эти требования, с учетом особенностей конкретного клиента, мы реализуем с помощью подходящих АРМ (автоматизированных рабочих мест), делающих готовое решение «1С» удобным и ускоряющим процесс сбора и формирования РКМ.

Второй крупный блок задач связан с упрощением ведения раздельного учета непосредственно в производственных подразделениях. Для производственного персонала требования ГОЗ зачастую выглядят избыточно сложными: дополнительные аналитики, необходимость указания контрактов, этапов, статей затрат, признаков ГОЗ в каждом документе воспринимаются как дополнительная нагрузка. А учитывая, что самая главная ответственность у производственных предприятий, выполняющих заказы в кооперации по Гособоронзаказу, — это все-таки сроки их исполнения, то наша задача — помочь производственникам тратить минимум времени, не нарушая при этом требования законодательства. Типовые механизмы «1С» не всегда удобны для «цехового» уровня, особенно на предприятиях с большим количеством переделов, маршрутных карт и операций. Поэтому в проектах часто требуется доработка пользовательских интерфейсов, автоматическое заполнение аналитик по правилам, заданным методологией предприятия и требуемых законодательством в сфере ГОЗ, контроль корректности ввода данных и защита от ошибок «на входе», каждая из которых может стоить предприятию очень дорого. Основная задача здесь — сделать так, чтобы раздельный учет по ГОЗ велся максимально автоматически и не зависел от внимательности конкретного исполнителя. Именно для упрощения работы производственных подразделений нами был разработан АРМ «Сводная партия», позволяющий вести производственный учет специалистами «сводно» в разрезе номенклатуры, но не нарушая требований раздельного учета по ГОЗ. То есть система «под капотом» выполняет все необходимые движения и сохраняет требуемые разрезы и глубину аналитик.

Третье направление — автоматизация процесса формирования отчетности по Гособоронзаказу. Технически часть регламентированной отчетности в «1С» присутствует, однако в реальных проектах заказчики почти всегда сталкиваются с тем, что типовые отчеты либо не полностью соответствуют требованиям контролирующих органов и учетной политики предприятия одновременно, либо не покрывают все необходимые разрезы: по контрактам, этапам, видам затрат, кооперации, фактической и плановой себестоимости. Дополнительно усложняет задачу необходимость регулярно предоставлять данные в различных форматах, в том числе для ФАС, Минпромторга и заказчиков. Поэтому в рамках автоматизации практически всегда выполняются настройки и доработки отчетов, формирование специализированных управленческих форм, а также выстраивается единый сквозной контур отчетности, где данные формируются автоматически на основе учета, без ручных корректировок и Excel.

— Неужели, все перечисленные вами задачи может закрыть только «1С»?

― Ни одна конфигурация, разработанная в нашей стране, кроме «1С:ERP», «1С:ERP УХ» и отдельных модулей к иным конфигурациям «1С», не обеспечивает автоматизацию требований законодательства в сфере ГОЗ «из коробки». То есть в продуктах «1С» раздельный учет по ГОЗ изначально заложен в логику механизмов системы: предусмотрены необходимые разрезы учета, дополнительные аналитики, регистры, связи и т.д. При правильном подходе к внедрению «1С» полностью закрывает эти задачи.

Разнообразие запросов

— Небезызвестный факт, что стоимость самого программного продукта «1С:ERP» и «1C:ERP УХ» ― не самая низкая в сравнении с прочими конфигурациями «1С». А стоимость проектов внедрения данных продуктов принято считать очень высокой. Что делать предприятиям в кризис, когда на многомиллионные внедрения ERP просто нет финансовых возможностей? Проекты внедрения всегда дорогие и сложные?

— Нет, если обратиться за помощью к специалистам высокого уровня, имеющим опыт автоматизации раздельного учета по ГОЗ, то вариантов реализации этих задач множество. Например, можно, конечно, внедрить готовое решение «1С» и тщательно адаптировать под индивидуальные потребности заказчика, учитывая каждый регламентированный бизнес-процесс «как есть сейчас», полностью подстроив систему под бизнес-традиции компании, учитывая все пользовательские «привычки» и автоматизируя каждый шаг пользовательского пути. В таких проектах автоматизация раздельного учета по ГОЗ — это только одна из задач в комплексе. Это безусловно облегчает переход на новую систему, делает внедрение менее болезненным, но как раз и требует серьезных временных и финансовых затрат. У нас много таких проектов: ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НАЗ им. В.П. Чкалова, ООО НЭМЗ «Тайра», АО АПЗ «Ротор», ООО «СКАТЗ».

Можно взять в контур проекта только раздельный учет по ГОЗ, то есть средствами «1С:ERP» / «1С:ERP УХ» автоматизировать те участки, на которых и необходима организация раздельного учета («Закупки», «Казначейство», «Основное производство», «Продажи», «Учет затрат» и «Регламентированный учет»). При таком подходе учетные блоки, не имеющие прямого отношения к требованиям ГОЗ, остаются в текущих учетных системах и либо интегрируются в целевую систему, либо не интегрируются, если в этом нет явной необходимости. Обычно заказчики с целью экономии бюджета и / или сроков проекта оставляют за контуром «Вспомогательное производство» (инструментальные цеха, ремонтные цеха, столовые, медкабинеты, транспортные цеха) все, что касается маркетинга, логистики, планирования, бюджетирования и т.д. Как было реализовано у нашего клиента АО «Институт прикладной физики».

Также есть заказчики, которые используют «1С:ERP» исключительно для автоматизации раздельного учета затрат и формирования себестоимости в «Регламентированном учете» и «Управленческом учете», оставляя все прочие учетные блоки, требующие ввода первичной документации, в текущих системах. Тогда мы обеспечиваем «1С:ERP» всеми необходимыми настройками, адаптируем систему под учетную политику предприятия и требования законодательства в сфере ГОЗ, а данными система наполняется при помощи интеграций. Это внедрение еще меньше по объемам. Таких запросов становится все больше.

Также есть очень успешные кейсы внедрения типовой конфигурации. В этом случае мы помогаем нашим заказчикам понять точный контур и границы автоматизации, настраиваем решение под учетную политику и требования законодательства по ГОЗ, обучаем специалистов заказчика работать в типовой конфигурации, помогаем адаптироваться к новым условиям, при необходимости разрабатываем пакет пользовательских инструкций и вместе запускаем систему в промышленную эксплуатацию. Таких проектов у нас тоже немало, в том числе Барнаульский патронный завод.

Если у клиента по каким-то причинам нет возможности / желания переходить на «1С:ERP», мы помогаем автоматизировать раздельный учет по ГОЗ с помощью модулей «1С» (например, подсистема для «1С Бухгалтерии 3.0 ПРОФ / КОРП»: «Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, выполняющих государственный оборонный заказ»). Так, мы помогали с подобной автоматизацией одному из наших крупных заказчиков (завод «Красмаш»).

Можно перечислять долго, подходов множество. Главное во всем этом ― работать исключительно с профессионалами не только в области автоматизации, но и в области методологии раздельного учета по Гособоронзаказу. Законодательство в этой сфере постоянно актуализируется, ставя перед оборонными предприятиями новые задачи, требующие молниеносной реакции и высокого качества реализации IT-задач.