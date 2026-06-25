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Бизнес Власть Общество

«До осени тянуть невозможно»: «мусорную» концессию с новыми финансовыми условиями утвердили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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21% от строительной стоимости объектов будет учитываться при формировании тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов

На июньскую сессии регионального парламента, перед долгими каникулами, повторно были вынесены проекты концессионных соглашений по созданию КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный».

— Мы не так давно принимали концессию, по сути, это то же самое. Однако, сегодня после нашей отработки с губернатором, с министрами, с депутатами, мы идём по более понятному пути на примере Томской и Кемеровской областей. Я уверен, что этот проект будет дешевле, — заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Ключевым изменением, по сравнению с первым проектом, который депутата одобрили в марте, стало финансирование создания комплекса по переработке отходов. По словам Министра ЖКХ Новосибирской области Евгения Назарова, стоимость инвестиционных расходов и технические решения по КПО «Правобережный» определены по аналогу КПО «Левобережный». Проект находится на государственной экспертизе. Окончательный объём капитальных затрат будет определён после получения заключения ФАО Главгосэкспертиза России.

— По сравнению с предыдущей редакцией концессионного соглашения, инициаторы ушли от жёсткой привязки к финансированию за счёт льготного кредита только ППК «Российский экологический оператор». Они предложили более широкий коридор для привлечения заёмного финансирования — не менее 80%. В результате в проекте произведён перерасчёт финансовой составляющей, — констатировал чиновник.

В новой версии проектов КПО объём инвестиций в проект ПО «Правобережный» планируется в размере 13,7 млрд руб. Из них 12 млрд руб — на первый этап строительства. Заемные средства составят 9,5 млрд руб, собственные средства концессионера — 2,4 млрд руб. Второй-четвертый этапы будут финансироваться за счет капитального гранта в сумме 1,7 млрд рублей.

— На сегодня инициаторами заключения концессионного соглашения рассматривается возможность кредитования под льготную ставку с ВЭБ РФ, — заявил Назаров.

Напомним, ранее предполагалось, что до 95% финансирования предоставит ППК «РЭО» по ставке 7,6% годовых. На создание каждого полигона планировалось направить 14,2 млрд рублей. То есть пока разница составляет 500 млн рублей по каждому комплексу. При этом сократилась сумма, которую концессионер планировал занять в ППК РЭО (ранее сообщалось, что это будет по 10.4 млрд рублей), и вырос объем собственных средств концессионера (ранее было по 1,8 млрд на каждый комплекс:1,6 млрд рублей плюс проценты — 311 млн).

Депутат Яков Новоселов, со ссылкой на КСП области, отметил, что риски новой концессии сопоставимы с предыдущими.

— Ключевая проблема в том, что, по сути, всё оплачивать будет региональный бюджет, и после этого еще останется немного должен концессионеру. На мой взгляд, недоразумение, что этот проект почему-то то называется «концессия». Частник ничего вкладывает, судя по тому, что мы видим по документам и представленным справкам. Не лопнет ли региональный бюджет в поисках дополнительных средств? При этом объекты потом заберет коммерческая организация. Не планируется ли изыскивать эти средства за счёт повышения тарифов для жителей? — поинтересовался Новоселов.

Назаров пояснил, что по проекту концессионного соглашения, 21% от строительной стоимости объектов будет учитываться при формировании тарифа на вывоз мусора.

— То есть, таким образом, концендент лишь частично профинансирует создание объекта за счёт бюджетных средств. Операционная деятельность концессионера финансируется за счёт тарифной выручки и выручки от реализации вторичных материальных ресурсов и РДФ-топлива. То есть бюджет в финансировании операционной деятельности концессионера не участвует, — подчеркнул министр.

Он также заявил, что средства, которые КПО будут брать у учредителя в виде капитального гранта, будут «окрашены». Они пойдут на проектирование, на частичную оплату строительно-монтажных работ, частичную оплату спецтехники, технических присоединений и операционные расходы. Все расходы подлежат казначейскому сопровождению, а также подразумевают частичный возврат долга и процентов.

— Мы всегда настаивали на том, чтобы строить полигоны самостоятельно, и в итоге к этому пришли. Все спорные вопросы мы отработали, в том числе с прокуратурой. Мы не можем тянуть до осени иначе все может уйти неизвестно куда, — предупредил коллег Андрей Шимкив.

По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Олега Подоймы, комитет признал целесообразной реализацию предложений о финансировании создания и эксплуатации объектов КПО в регионе. Это предложение поддержали 45 из 68 депутатов, присутствовавших на сессии.

Напомним, итоги торгов по заключению концессионных соглашений для создания мусорных полигонов в регионе были подведены в мае. Заключение соглашений было сдвинуто на август.

Конечным собственником ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» является Новосибирская область.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область изучает более дешевый вариант «мусорной» концессии

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Фото Infopro54 автор: Юлия Данилова.

Теги : утилизация мусора концессия депутаты

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