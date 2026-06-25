«До осени тянуть невозможно»: «мусорную» концессию с новыми финансовыми условиями утвердили в Новосибирске

На июньскую сессии регионального парламента, перед долгими каникулами, повторно были вынесены проекты концессионных соглашений по созданию КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный».

— Мы не так давно принимали концессию, по сути, это то же самое. Однако, сегодня после нашей отработки с губернатором, с министрами, с депутатами, мы идём по более понятному пути на примере Томской и Кемеровской областей. Я уверен, что этот проект будет дешевле, — заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Ключевым изменением, по сравнению с первым проектом, который депутата одобрили в марте, стало финансирование создания комплекса по переработке отходов. По словам Министра ЖКХ Новосибирской области Евгения Назарова, стоимость инвестиционных расходов и технические решения по КПО «Правобережный» определены по аналогу КПО «Левобережный». Проект находится на государственной экспертизе. Окончательный объём капитальных затрат будет определён после получения заключения ФАО Главгосэкспертиза России.

— По сравнению с предыдущей редакцией концессионного соглашения, инициаторы ушли от жёсткой привязки к финансированию за счёт льготного кредита только ППК «Российский экологический оператор». Они предложили более широкий коридор для привлечения заёмного финансирования — не менее 80%. В результате в проекте произведён перерасчёт финансовой составляющей, — констатировал чиновник.

В новой версии проектов КПО объём инвестиций в проект ПО «Правобережный» планируется в размере 13,7 млрд руб. Из них 12 млрд руб — на первый этап строительства. Заемные средства составят 9,5 млрд руб, собственные средства концессионера — 2,4 млрд руб. Второй-четвертый этапы будут финансироваться за счет капитального гранта в сумме 1,7 млрд рублей.

— На сегодня инициаторами заключения концессионного соглашения рассматривается возможность кредитования под льготную ставку с ВЭБ РФ, — заявил Назаров.

Напомним, ранее предполагалось, что до 95% финансирования предоставит ППК «РЭО» по ставке 7,6% годовых. На создание каждого полигона планировалось направить 14,2 млрд рублей. То есть пока разница составляет 500 млн рублей по каждому комплексу. При этом сократилась сумма, которую концессионер планировал занять в ППК РЭО (ранее сообщалось, что это будет по 10.4 млрд рублей), и вырос объем собственных средств концессионера (ранее было по 1,8 млрд на каждый комплекс:1,6 млрд рублей плюс проценты — 311 млн).

Депутат Яков Новоселов, со ссылкой на КСП области, отметил, что риски новой концессии сопоставимы с предыдущими.

— Ключевая проблема в том, что, по сути, всё оплачивать будет региональный бюджет, и после этого еще останется немного должен концессионеру. На мой взгляд, недоразумение, что этот проект почему-то то называется «концессия». Частник ничего вкладывает, судя по тому, что мы видим по документам и представленным справкам. Не лопнет ли региональный бюджет в поисках дополнительных средств? При этом объекты потом заберет коммерческая организация. Не планируется ли изыскивать эти средства за счёт повышения тарифов для жителей? — поинтересовался Новоселов.

Назаров пояснил, что по проекту концессионного соглашения, 21% от строительной стоимости объектов будет учитываться при формировании тарифа на вывоз мусора.

— То есть, таким образом, концендент лишь частично профинансирует создание объекта за счёт бюджетных средств. Операционная деятельность концессионера финансируется за счёт тарифной выручки и выручки от реализации вторичных материальных ресурсов и РДФ-топлива. То есть бюджет в финансировании операционной деятельности концессионера не участвует, — подчеркнул министр.

Он также заявил, что средства, которые КПО будут брать у учредителя в виде капитального гранта, будут «окрашены». Они пойдут на проектирование, на частичную оплату строительно-монтажных работ, частичную оплату спецтехники, технических присоединений и операционные расходы. Все расходы подлежат казначейскому сопровождению, а также подразумевают частичный возврат долга и процентов.

— Мы всегда настаивали на том, чтобы строить полигоны самостоятельно, и в итоге к этому пришли. Все спорные вопросы мы отработали, в том числе с прокуратурой. Мы не можем тянуть до осени иначе все может уйти неизвестно куда, — предупредил коллег Андрей Шимкив.

По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Олега Подоймы, комитет признал целесообразной реализацию предложений о финансировании создания и эксплуатации объектов КПО в регионе. Это предложение поддержали 45 из 68 депутатов, присутствовавших на сессии.

Напомним, итоги торгов по заключению концессионных соглашений для создания мусорных полигонов в регионе были подведены в мае. Заключение соглашений было сдвинуто на август.

Конечным собственником ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» является Новосибирская область.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область изучает более дешевый вариант «мусорной» концессии.