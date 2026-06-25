В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

Компания МТС осуществила модернизацию инфраструктуры мобильной связи на территории Ордынского района Новосибирской области. В результате проведённых работ по обновлению телекоммуникационного оборудования увеличилась пропускная способность сети и повысилась средняя скорость передачи данных мобильного интернета.

Обновление телекоммуникационного оборудования провели в посёлках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — посёлке городского типа Ордынское.

Ордынское является домом для примерно 10 тысяч человек. В окрестностях посёлка находится значимый археологический комплекс, относящийся к кузнецко-алтайской культуре эпохи неолита. В ходе археологических исследований здесь был обнаружен могильник, где вместе с останками людей были найдены орудия из кости и кремня, а также фрагменты черепа лебедя. Эта находка подкрепляет существующие предположения о существовании птичьего культа в тот период. Дополнительно, вблизи местного рыбзавода было обнаружено древнее поселение, датируемое железным веком.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области отметил, что для всех, кто проживает в Ордынском районе, а также для его гостей, надёжный мобильный интернет сегодня является одной из основных потребностей. Он необходим для поддержания связи с родными и близкими, для образовательных и рабочих целей, для доступа к государственным услугам, а также для навигации и вызова служб экстренного реагирования.