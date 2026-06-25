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Телекоммуникации

В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

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Обновление телекоммуникационного оборудования провели в посёлках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — посёлке городского типа Ордынское

Компания МТС осуществила модернизацию инфраструктуры мобильной связи на территории Ордынского района Новосибирской области. В результате проведённых работ по обновлению телекоммуникационного оборудования увеличилась пропускная способность сети и повысилась средняя скорость передачи данных мобильного интернета.

Обновление телекоммуникационного оборудования провели в посёлках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — посёлке городского типа Ордынское.

Ордынское является домом для примерно 10 тысяч человек. В окрестностях посёлка находится значимый археологический комплекс, относящийся к кузнецко-алтайской культуре эпохи неолита. В ходе археологических исследований здесь был обнаружен могильник, где вместе с останками людей были найдены орудия из кости и кремня, а также фрагменты черепа лебедя. Эта находка подкрепляет существующие предположения о существовании птичьего культа в тот период. Дополнительно, вблизи местного рыбзавода было обнаружено древнее поселение, датируемое железным веком.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области отметил, что для всех, кто проживает в Ордынском районе, а также для его гостей, надёжный мобильный интернет сегодня является одной из основных потребностей. Он необходим для поддержания связи с родными и близкими, для образовательных и рабочих целей, для доступа к государственным услугам, а также для навигации и вызова служб экстренного реагирования.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО МТС. Автор фото Анастасия Богомолова

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

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Автор: Юлия Данилова

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Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

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