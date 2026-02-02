Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

В 2025 году работодатели Новосибирской области погасили долги по зарплате на сумму 644,6 млн руб. Эти деньги были выплачены 7 117 работникам. Для сравнения, в 2024 году — 592 млн рублей, сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

На 1 января 2026 года в Государственной инспекции труда имеются сведения о задолженности и непогашенной задолженности в размере 177,5 млн ₽. Это 3 073 работника. Для сравнения, на 1 января 2025 года задолженность составляла 138 млн рублей перед 3106 работников.

— То есть за 2025 год задолженность немного выросла, но в целом она стабильная и контролируемая. При этом 132 млн из 177 приходится на организации, которые находятся в состоянии банкротства, то есть эта задолженность уже тянется много лет. Из экономически активных есть компания АО «Гипросвязь-4», которая должна порядка 50 млн своим работникам. Мы сформировали решение о принудительном исполнении предписания, направили в службу судебных приставов, и сейчас оно находится на принудительном исполнении, — добавил Балашов.

Он также пояснил, что в трудовую инспекцию за год поступило 6188 обращений, из них 4220 связаны с оплатой труда. Это задолженность, невыплата расчёта, неоплата отпуска, неполная оплата, неоплата сверхурочных, компенсационных выплат, ночных, командировочных, несогласие со снижением премиальных и стимулирующих выплат.

— Вторую половину года мы очень плотно работали с холдинговой компанией «Новолекс», в отношении которой был очень большой поток жалоб. Компания работает по всей стране, в Новосибирске не работает, но юридическое лицо находится здесь, поэтому мы постоянно этим предприятием занимались. По результатам наших проверок была погашена задолженность в размере 345 млн рублей, — пояснил глава трудовой инспекции.

Много жалоб в инспекцию поступает и от работников частных компаний: о нелегальном трудоустройстве, о подмене трудовых отношений в качестве самозанятых. За 2025 год почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда

Ранее редакция сообщала о том, что долги по зарплате в Новосибирской области по итогам 2025 года достигли 310 миллионов рублей.