Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Власть Город

В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На проблемы с выездом из отдаленного жилмассива жители жалуются депутатам

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с маршрутом № 29 «Юго-Западный ж/м – ЖК «Акварельный». Напомним, вопрос с графиком движения автобусов по этому направлению подняли депутаты горсовета на заседании комиссии по горхозу.

— На маршруте предусмотрена работа 21 единицы подвижного состава. Проведенный анализ по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» свидетельствует о периодических случаях отклонения движения автобусов от утвержденного расписания по причинам заторных ситуаций на улично-дорожной сети, а также недовыпуска транспортных средств на линию по техническим или иным причинам, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

При этом в департаменте отметили, что помимо автобусного маршрута № 29 транспортное обслуживание жителей Юго-Западного ж/м непосредственно по территории жилого массива организовано еще 6 муниципальными маршрутами регулярных перевозок общим количеством подвижного состава 66 единиц, в частности, автобусными маршрутами № 9, 79, а также трамвайными маршрутами № 15, 16, 18, путь следования которых аналогично автобусному маршруту № 29  обеспечивает транспортную связь с крупнейшим транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) в левобережной части города «М. «Площадь Маркса» и с социально значимыми объектами территориального значения.

— Кроме того, в непосредственного близости от указанного жилого массива по ул. Троллейной организована работа 14 транзитных маршрутов, из которых 4 муниципальных маршрута (автобусы № 28, 64 и маршрутное такси № 29, 29а) с общим количеством подвижного состава 85 единиц и 11 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, подавляющее количество которых обеспечивает связь с ТПУ «М. «Площадь Маркса», —заявили в департаменте.

Напомним, на комиссии по горхозу депутаты отмечали, что жители Юго-Западного вынуждены штурмовать автобусы 29 маршрута, а также заявляли, что мэрия не может призвать перевозчика к соблюдению условий соглашения, так как опасается, что на маршрут больше никто не заявится.

Ранее редакция сообщала о том, что рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта. Горожане жалуются на старый подвижной состав и нерегулярные рейсы.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : общественный транспорт

868
0
0
Предыдущая статья
В Бердске утверждены новые тарифы на погребальные услуги
Следующая статья
На теплосетях Новосибирска энергетики выявили 1700 дефектов

Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры.

Глава региона выразил признательность работникам культурной сферы за их вклад в 2025 году. Он также подчеркнул, что проделана колоссальная работа, направленная на развитие культуры, сохранение и обогащение нашего уникального нематериального наследия. Губернатор отметил, что тематический Год защитника Отечества и 80-летний юбилей Победы были ознаменованы множеством мероприятий, получивших широкий резонанс среди жителей области и признание на федеральном уровне. Важно, чтобы работа по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и выражению благодарности ветеранам была продолжена и в 2026 году, так как не все успели полностью раскрыть эту тему в своих проектах. Необходимо обновить программу мероприятий, посвященных защитникам Отечества и Великой Отечественной войне. Объявленный Президентом Годом единства народов России 2026 год благоприятствует этому, учитывая массовый героизм, проявленный представителями разных национальностей в годы войны, и подвиги сегодняшних защитников.

Читать полностью

Анатолий Серышев посетил ряд важных объектов в Новосибирской области

В рамках рабочей поездки в Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, посетил ряд важных объектов. Особое внимание было уделено как производственным мощностям, так и социальной и туристической инфраструктуре.

Центральным пунктом программы стало ознакомление с ходом реализации крупного инвестиционного проекта в Сибири – строительством завода по выпуску молочной продукции. Данное предприятие имеет потенциал стать ведущим российским производителем сухой подсырной сыворотки, ключевого компонента детского питания, что позволит сократить зависимость от импортного сырья. Планируемая мощность завода – 16 тысяч тонн сыворотки в год при переработке более 1,1 тысячи тонн молока в сутки, что обеспечит создание примерно 620 новых рабочих мест.

Читать полностью

Стало известно, почему новосибирцы вынуждены долго ждать транспорт на остановках

Автор: Юлия Данилова

Юго-Западный жилмассив входит в тройку лидеров по жалобам и обращениям граждан по поводу общественного транспорта. Люди по часу не могут уехать с остановок, так как 29-й автобус сейчас ходит раз в полчаса, и они физически не могут в него втиснуться. На другой стороне маршрута в Просторном жилмассиве та же ситуация, плюс вечером люди жалуются, что ждут автобус по 40 минут и более. После изменения маршрута перевозчик перестал ходить по графику. Этот вопрос депутаты Ленинского района подняли на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

— Почему вы ничего не предпринимаете? Вы боитесь, что перевозчик уйдет с маршрута и там вообще никого не будет? Давайте честно говорить уже сейчас, — заявили депутаты, обращаясь к чиновникам мэрии.

Читать полностью

Новосибирская область будет согласовывать министра спорта с федеральным ведомством

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область, как и другие регионы России, будет обязана согласовывать с Министерством спорта РФ назначение и освобождение от должности руководителя регионального профильного ведомства. Соответствующий законопроект, подготовленный Минспортом России, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Спорт был включен в перечень сфер, где федеральный центр намерен усилить управленческую связность для внедрения единых стандартов, синхронизации программ и контроля за использованием выделяемых средств. Официальной целью нововведения называют необходимость синхронизации государственной политики и повышение персональной ответственности на местах. Формальное подчинение министра губернатору сохранится, но кадровое решение станет частью общей отраслевой логики.

Читать полностью

Иногородним водителям троллейбусов в Новосибирске предоставят служебное жилье

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска ведет активную работу по привлечению водителей троллейбусов. Напомним, в начале декабря из МКП «ГЭТ» уволили 90 трудовых мигрантов, которые работали на троллейбусных маршрутах. По словам начальник департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, на данный момент набран 51 человек.

Кроме того, сформированы две группы для обучения — 26 и 28 человек, так как работа водителем троллейбуса требует специализированной подготовки.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска продала руинированный памятник за 2,6 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о продаже памятника деревянного зодчества на улице Фабричной.

Речь об одном из разрушенных городских архитектурных памятников — доме купца Николая Туркина. Он был построен в 1905 году. Это одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином и каменным полуподвалом. В архитектурных справочниках указано, что дом являлся примером здания переходного типа от сруба к городскому особняку. Объектом культурного наследия его признали в 1976 году. В 2005 памятник архитектуры сгорел.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирский писатель выпустил детектив об Олимпиаде-80

Общество

Добрая история: подписчики соцсетей скинулись на покупку корма для питомцев пенсионерки

Власть

Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

Мировые и федеральные новости

Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

На теплосетях Новосибирска энергетики выявили 1700 дефектов

Власть Город

В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

Общество

В Бердске утверждены новые тарифы на погребальные услуги

Общество

«Это просто ярмарка тщеславия»: в Новосибирске школьники стали чаще отказываться от выпускных

Бизнес

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Общество

В Новосибирске более 27 тысяч человек расплатились за проезд в метро улыбкой

Общество

Вместо звонков на школьных переменах в Новосибирске зазвучат патриотические песни

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Общество

В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья

Власть

Анатолий Серышев посетил ряд важных объектов в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска ускорили продажи накопленного жилья

Право&Порядок

ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке

Общество

Зарплаты специалистов по робототехнике в Новосибирской области выросли на 67%

Общество

Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности