В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с маршрутом № 29 «Юго-Западный ж/м – ЖК «Акварельный». Напомним, вопрос с графиком движения автобусов по этому направлению подняли депутаты горсовета на заседании комиссии по горхозу.

— На маршруте предусмотрена работа 21 единицы подвижного состава. Проведенный анализ по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» свидетельствует о периодических случаях отклонения движения автобусов от утвержденного расписания по причинам заторных ситуаций на улично-дорожной сети, а также недовыпуска транспортных средств на линию по техническим или иным причинам, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

При этом в департаменте отметили, что помимо автобусного маршрута № 29 транспортное обслуживание жителей Юго-Западного ж/м непосредственно по территории жилого массива организовано еще 6 муниципальными маршрутами регулярных перевозок общим количеством подвижного состава 66 единиц, в частности, автобусными маршрутами № 9, 79, а также трамвайными маршрутами № 15, 16, 18, путь следования которых аналогично автобусному маршруту № 29 обеспечивает транспортную связь с крупнейшим транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) в левобережной части города «М. «Площадь Маркса» и с социально значимыми объектами территориального значения.

— Кроме того, в непосредственного близости от указанного жилого массива по ул. Троллейной организована работа 14 транзитных маршрутов, из которых 4 муниципальных маршрута (автобусы № 28, 64 и маршрутное такси № 29, 29а) с общим количеством подвижного состава 85 единиц и 11 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, подавляющее количество которых обеспечивает связь с ТПУ «М. «Площадь Маркса», —заявили в департаменте.

Напомним, на комиссии по горхозу депутаты отмечали, что жители Юго-Западного вынуждены штурмовать автобусы 29 маршрута, а также заявляли, что мэрия не может призвать перевозчика к соблюдению условий соглашения, так как опасается, что на маршрут больше никто не заявится.

Ранее редакция сообщала о том, что рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта. Горожане жалуются на старый подвижной состав и нерегулярные рейсы.