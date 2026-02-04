В Бердске утверждены новые тарифы на погребальные услуги

Администрация Бердска утвердила новые цены на услуги по погребению.

— Тарифы действуют с 01.02.2026 до их изменения постановлением администрации города Бердска, — отмечается в постановлении.

Эти цены будут действовать до следующего пересмотра. Бердский Центр муниципальных услуг также занимается захоронением безродных умерших.

Для обычных случаев погребения действуют следующие расценки: оформление документов — 220 руб., предоставление и доставка гроба, а также других предметов для погребения — 4756 руб.

Перевозка тела на кладбище или в крематорий — 3358 руб., погребение (включая рытьё стандартной могилы) — 7993 руб. Кремация с выдачей урны с прахом стоит 10127 руб.

Итоговая стоимость зависит от выбранного способа погребения. Так, захоронение в землю обойдётся в 16327 руб., а кремация — в 26668 руб.

Когда приходится хоронить одинокого человека, стоимость ритуальных услуг немного меняется. Оформление документов стоит 220 рублей, облачение тела — 300 рублей, гроб предоставляется за 3080 рублей.

Перевозка тела стоит 3358 рублей, погребение (включая рытьё могилы) — 7993 рубля. Кремация с выдачей урны обойдётся в 10127 рублей. Общая стоимость при погребении в землю составит 14951 рубль, а при кремации — 28636 рублей.

Напомним, в феврале 2025 года кремация умерших в Бердске подорожала в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подорожали похороны.