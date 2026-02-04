Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Мировые и федеральные новости

Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Девушка сейчас находится в миграционном центре Мьявади

Россиянку Мадину Д. освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Ее незаконно удерживали и принуждали к работе. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.

Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой международной преступной группы, которая заманивает иностранцев под предлогом легальной работы в Таиланде. Преступники начинают с онлайн-собеседования, затем приглашают на встречу в Бангкок. После этого жертв нелегально переправляют в Мьянму, минуя официальные пограничные пункты.

— Мадина Д. прибыла в Таиланд по приглашению „работодателя“, после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном колл-центре, — пояснили в посольстве.

Сотрудники российского посольства в Таиланде, МИД Таиланда, посольства Мьянмы в Бангкоке и полицейские обеих стран совместно освободили россиянку. Ее доставили в миграционный центр города Мьявади. 3 февраля, при помощи таиландских правоохранительных органов и дипломатов, Мадину Д. передали таиландской стороне. Затем ее отправили в Бангкок для последующего вылета в Россию.

Сейчас девушка находится в миграционном центре города Мьявади. Скоро ее отправят в Россию.

Напомним, в конце января вступило в силу соглашение между правительством Республики Союз Мьянма и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований. За 11 месяцев прошлого года в регион совершено порядка трех миллионов поездок, Новосибирскую область посетили почти 50 тысяч иностранных туристов. Ранее из Новосибирска в Мандалай и Янгон был организован прямой рейс. Потом его отменяли из-за низкого спроса. Сейчас в расписании аэропорта Толмачево рейс на Янгон стоит на 8 февраля и 29 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег.

Источник фото: Посольство России в Таиланде в Телеграм

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Россия

Теги : Мошенники Колл-центр

333
0
0
Предыдущая статья
На теплосетях Новосибирска энергетики выявили 1700 дефектов
Следующая статья
Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В документах по делу Джеффри Эпштейна Новосибирск упоминается 314 раз, чаще всего в контексте покупки авиабилетов. Следует из массива данных на сайте Минюста США.

Авиаперелеты выполнялись по маршрутам, где Новосибирск был пунктом отправления, назначения или транзита.

Читать полностью

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате в Прокопьевске скончались 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Как сообщили в ведомстве, три пожилых женщины (67 и две 79 лет), а также  21-летняя девушка скончались в самом интернате, трое мужчин (42, 68 и 19 лет) и 73-летняя женщина — в больнице. Женщина 69 лет умерла в машине скорой помощи.

— По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — отметили в министерства.

Читать полностью

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Согласно анализу ВТБ, 2025 год стал периодом необычайного подъема для российского рынка инвестиционного серебра, отмеченного значительным увеличением цены и активности индивидуальных вкладчиков. Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, в банке увеличилось на 36 процентов. Общий объем серебра, хранящегося на этих счетах, показал рост на 51%.

В течение 2025 года стоимость серебра поднялась на 96%, а с начала 2026 года, по информации Центрального Банка РФ, уже увеличилась еще на 21%. Такой интенсивный рост стоимости естественным образом вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. Цена за грамм, установленная Банком России на 24 января 2026 года, достигла 227,94 рубля.

Читать полностью

Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля. Пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта, сообщили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

— В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность. Астрономический расчет подтверждается ежегодными полевыми наблюдениями, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Автор: Артем Рязанов

Айрат Гибатдинов, член Совета Федерации по культуре, предложил создать в России парки развлечений, подобные «Диснейленду», но с отечественными героями мультфильмов и игр.

— Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами, — сказал парламентарий ТАСС.

Читать полностью

Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала отставки губернатора Кемеровской области Ильи Сердюка. Поводом стало его скандальное заявление в прямом эфире, где он прокомментировал гибель девяти новорождённых в новокузнецком роддоме.

В ходе эфира губернатор заявил, что у каждого ребёнка был личный врач, а медики не могли допустить ошибку.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирский писатель выпустил детектив об Олимпиаде-80

Общество

Добрая история: подписчики соцсетей скинулись на покупку корма для питомцев пенсионерки

Власть

Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

Мировые и федеральные новости

Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

На теплосетях Новосибирска энергетики выявили 1700 дефектов

Власть Город

В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

Общество

В Бердске утверждены новые тарифы на погребальные услуги

Общество

«Это просто ярмарка тщеславия»: в Новосибирске школьники стали чаще отказываться от выпускных

Бизнес

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Общество

В Новосибирске более 27 тысяч человек расплатились за проезд в метро улыбкой

Общество

Вместо звонков на школьных переменах в Новосибирске зазвучат патриотические песни

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Общество

В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья

Власть

Анатолий Серышев посетил ряд важных объектов в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска ускорили продажи накопленного жилья

Право&Порядок

ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке

Общество

Зарплаты специалистов по робототехнике в Новосибирской области выросли на 67%

Общество

Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности