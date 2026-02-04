Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

Россиянку Мадину Д. освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Ее незаконно удерживали и принуждали к работе. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.

Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой международной преступной группы, которая заманивает иностранцев под предлогом легальной работы в Таиланде. Преступники начинают с онлайн-собеседования, затем приглашают на встречу в Бангкок. После этого жертв нелегально переправляют в Мьянму, минуя официальные пограничные пункты.

— Мадина Д. прибыла в Таиланд по приглашению „работодателя“, после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном колл-центре, — пояснили в посольстве.

Сотрудники российского посольства в Таиланде, МИД Таиланда, посольства Мьянмы в Бангкоке и полицейские обеих стран совместно освободили россиянку. Ее доставили в миграционный центр города Мьявади. 3 февраля, при помощи таиландских правоохранительных органов и дипломатов, Мадину Д. передали таиландской стороне. Затем ее отправили в Бангкок для последующего вылета в Россию.

Сейчас девушка находится в миграционном центре города Мьявади. Скоро ее отправят в Россию.

Напомним, в конце января вступило в силу соглашение между правительством Республики Союз Мьянма и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований. За 11 месяцев прошлого года в регион совершено порядка трех миллионов поездок, Новосибирскую область посетили почти 50 тысяч иностранных туристов. Ранее из Новосибирска в Мандалай и Янгон был организован прямой рейс. Потом его отменяли из-за низкого спроса. Сейчас в расписании аэропорта Толмачево рейс на Янгон стоит на 8 февраля и 29 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег.