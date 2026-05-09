Регламент выдачи разрешений на полеты дронов над Новосибирском согласовали в мэрии

В Новосибирске утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Предыдущий регламент, действовавший с конца 2023 года, утратил силу.

Отвечать за предоставление услуги будет управление мэрии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Услуга предоставляется бесплатно в течение не более 20 дней с момента поступления заявления.

В случае отказа заявитель получит пояснение причин отрицательного решения, отмечается в документе. Среди причин отказа могут быть следующие:

место выполнения работ удалено менее чем на 500 метров от места расположения потенциально опасного объекта, сведения о котором содержатся в Перечне потенциально опасных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, утвержденном решением комиссии по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, к классам опасности, и (или) находится вне границ города Новосибирска;

введение режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, наступление иных чрезвычайных обстоятельств, исключающих безопасное использование воздушного пространства;

поступление в департамент по чрезвычайным ситуациям сведений от органа государственной власти Российской Федерации, Новосибирской области о невозможности использования воздушного пространства в указанные в заявлении дату, время и место и т.д.

По данным Ространснадзора, за несанкционированный запуск беспилотника весом от 0,25 кг и выше на граждан будет наложен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2025 года в Новосибирской области ввели запрет на публикацию данных с беспилотников. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов России. При этом дроны активно используются в работе государственных структур. Их применяют для охраны лесов, для мониторинга состояния земельных участков и профилактики их самозахватов, для контроля за строительными объектами. МЧС использует дроны на пожарах, а также во время ЧС. В перспективе беспилотники планируют подключить к мониторингу соблюдения правил дорожного движения на улицах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске у женщины изъяли беспилотник стоимостью свыше 1 млн рублей. Она пыталась вывезти летательный аппарат за границу.