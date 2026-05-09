Регламент выдачи разрешений на полеты дронов над Новосибирском согласовали в мэрии

Автор: Юлия Данилова

В постановлении прописаны причины, по которым заявителям могут отказать

В Новосибирске утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Предыдущий регламент, действовавший с конца 2023 года, утратил силу.

Отвечать за предоставление услуги будет управление мэрии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Услуга предоставляется бесплатно в течение не более 20 дней с момента поступления заявления.

В случае отказа заявитель получит пояснение причин отрицательного решения, отмечается в документе. Среди причин отказа могут быть следующие:

  • место выполнения работ удалено менее чем на 500 метров от места расположения потенциально опасного объекта, сведения о котором содержатся в Перечне потенциально опасных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, утвержденном решением комиссии по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, к классам опасности, и (или) находится вне границ города Новосибирска;
  • введение режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, наступление иных чрезвычайных обстоятельств, исключающих безопасное использование воздушного пространства;
  • поступление в департамент по чрезвычайным ситуациям сведений от органа государственной власти Российской Федерации, Новосибирской области о невозможности использования воздушного пространства в указанные в заявлении дату, время и место и т.д.

По данным Ространснадзора, за несанкционированный запуск беспилотника весом от 0,25 кг и выше на граждан будет наложен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2025 года в Новосибирской области ввели запрет на публикацию данных с беспилотников. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов России. При этом дроны активно используются в работе государственных структур. Их применяют для охраны лесов, для мониторинга состояния земельных участков и профилактики их самозахватов, для контроля за строительными объектами. МЧС использует дроны на пожарах, а также во время ЧС. В перспективе беспилотники планируют подключить к мониторингу соблюдения правил дорожного движения на улицах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске у женщины изъяли беспилотник стоимостью свыше 1 млн рублей. Она пыталась вывезти летательный аппарат за границу. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области ввел режим повышенной готовности в чрезвычайных ситуаций на территории Коченевского и Ордынского районов. Решение принято, чтобы не допустить резкое увеличение численности непарного шелкопряда и его масштабного распространения, а также предотвратить повреждение лесных насаждений

Минприроды поручено организовать мероприятия по уничтожению вредителя, а главам районов – проинформировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

После завершения шествия «Бессмертного полка» на площади Ленина стартует 79-я эстафета памяти Александра Покрышкина. Спортсмены побегут по Красному проспекту от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома.

В течение дня в городских парках пройдут концертные программы «Залпы Победы».  Новосибирцев приглашают на выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и народные гуляния.

«Бессмертный полк» прошел по главной площади Новосибирска

Колонны новосибирцев, желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка», в этом году собирались около правительства Новосибирской области. Напомним, в прошлые годы колонна шла от площади Пименова.

По данным областного правительства, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 75 тысяч человек (Уточнено. - Ред.).

В Новосибирске состоялся Парад Победы

В Новосибирске на площади Ленина прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 1300 человек.

—  Девятое мая — день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. Мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир нашей Родины! Это великий праздник, напоминание о цене Победы и великом наследии, которое мы обязаны сохранить. Мы должны сделать всё, чтобы подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и тех, кто трудился в тылу, оставался примером для нас. Сегодня воины-сибиряки свято хранят историческую преемственность боевых традиций, мужественно выполняют свой воинский долг, достойно продолжая традиции тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину, продолжает борьбу с нацизмом, выполняя задачу специальной военной операции. Мы склоняем головы перед поколением победителей. Тех, кто своим мужеством и самоотверженностью отстояли независимость нашей Родины. Низкий поклон за победу Вам, дорогие ветераны, вечная память тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей великой Родины! — открыл парад командир 41-й дивизии противовоздушной обороны, генерал-майор Сергей Друбин.

Новосибирцы выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Победы новосибирцы поделились своими предпочтениями в выборе фильмов о Великой Отечественной войне. По результатам опроса жители города определили картины, которые особенно трогают их сердца и остаются в памяти на долгие годы.

По мнению жителей Новосибирска, «В бой идут одни старики» (12+) Леонида Быкова — лучший фильм о Великой Отечественной войне. Картина набрала 18% голосов. Второе место с результатом 15% занял фильм «А зори здесь тихие» (12+) Станислава Ростоцкого, а третье — «Они сражались за Родину» (0+) Сергея Бондарчука (9%), сообщила пресс-служба компании SuperJob.

Как Новосибирская область ковала победу в тылу: истории и документы

Великая Отечественная война не пришла на улицы Новосибирска маршем вражеских армий и бомбардировками, но она навсегда изменила жизнь города и всей области, перекроив карту промышленности и судьбы сотен тысяч людей. Сегодня, спустя десятилетия, историки продолжают восстанавливать картину тылового подвига, опираясь на архивные документы, фотографии, статистические сводки и воспоминания людей.

О том, насколько глубоко изучена эта тема, на каких материалах всё ещё гриф «секретно» и какие цифры лучше всего иллюстрируют масштаб превращения региона в один из ключевых центров оборонной мощи страны, Infopro54 поговорил с историком Владиславом Кокоулиным.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

