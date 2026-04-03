Мэрия Новосибирска сократит штат сотрудников

На заседании комиссии по административной реформе мэрии Новосибирска было принято решение об оптимизации управленческих структур муниципалитета и районных администраций. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев. По его словам, планируется сокращение штатной численности на 5 %.

— Основная задача — пересмотреть выполняемые функции, убрать дублирование и настроить управленческие процессы, — подчеркнул мэр.

При этом, чиновникам, работающим на низкооплачиваемых должностях, планируется увеличить зарплату.

Стоит отметить, что вопрос о необходимости административной реформы мэрии уже не первый год поднимают депутаты горсовета. В рамках этой реформы, в частности появился Центральный округ, были разделены департамент дорожного хозяйства и департамент благоустройства.

Напомним, в апреле 2025 года в ответ на запрос редакции Infopro54 в мэрии Новосибирска сообщали о том, что в муниципалитете осталось всего 30 вакантных мест. Для сравнения, на начало 2024 года в муниципалитете была 81 вакансия.

На пресс-конференции, посвященной итогам года работы на посту мэра, Максим Кудрявцев отмечал, что сейчас в мэрии Новосибирска есть дефицит юристов, экономистов, но количество вакансий меньше, чем в прошлом году. Он заявил, что сейчас в администрации города работать престижно и молодые люди с высшим образованием охотно приходят в мэрию.

В начале 2022 года Алексей Кондратьев, который на тот момент занимал должность главы департамента строительства, сообщал депутатам горсовета, что в 2021 году произошла серьезная утечка кадров. Из 130 сотрудников департамента уволились 40 человек. В такой же ситуации, по его словам, находился департамент земельных и имущественных отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2026 года застройщики жаловались на долгое согласование документов по КРТ и рекомендовали мэрии увеличить количество сотрудников, который занимаются этой темой.