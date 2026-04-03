Новосибирск затронул банковский сбой — в магазинах и аптеках не работал безнал

3 апреля жители Новосибирска не могли рассчитаться с помощью банковских карт и онлайн-банкинга. Пользователи говорят, что проблемы возникали преимущественно с сервисами и инструментами Сбербанка.

Читатели Infopro54 сообщают, что днем в пятницу безналичный расчет был невозможен во многих крупных и мелких магазинах, аптеках, транспорте. Проблемы регистрировались во всех районах. Исходя из этого держатели банковских карт и те, кто пользуется мобильным приложением банка, сделали вывод: сбой не локальный.

— В магазине «Магнит» на улице Кирова на несколько часов вывесили объявление, что оплата возможна только наличными. В аптеках на Восходе и Зыряновской тоже нельзя было рассчитаться картой, покупали только те, у кого была наличка. Моя мама рассказала, что такая же картина была в «Быстрономе» на площади Маркса: на кассах были очереди, платежи у большинства не проходили. Продавцы говорили, что проблемы с терминалами Сбера, — рассказал один из собеседников редакции.

По данным ресурса Downndetector, самое большое количество жалоб на работу сервисов Сбербанка 3 апреля приходилось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Иркутскую область, Свердловскую область.

В 16:07 по новосибирскому времени в соцсетях Сбера появилось сообщение о том, что проблемы устранены.

— Всё работает — наша команда оперативно всё починила, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства и спасибо, что были с нами в этот момент, — сообщил Сбер.

В соцсети «ВКонтакте» в комментариях под этим сообщением пользователи пишут, что проблемы с сервисами остаются.

